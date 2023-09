La Gran Fondo de "Il Lombardia" è tutta canturina, Galbiati: "Saranno due giorni di grandissimo ciclismo"

Si è tenuta oggi, giovedì 28 settembre 2023, a Cantù, all'interno del chiostro comunale, la presentazione della Gran Fondo de Il Lombardia, la corsa dedicata ai cicloamatori che si svolgerà il giorno successivo all'ultima classica monumento dell'anno. La prova darà l'opportunità ai ciclisti appassionati di tutto il mondo di confrontarsi con salite iconiche sulle quali si sono scritte pagine storiche della storia del ciclismo quali la Colma di Sormano e la Madonna del Ghisallo.

A presentare la manifestazione il quartetto composto dal sindaco di Cantù Alice Galbiati, l'assessore allo Sport Antonella Colzani, il presidente di Centocantù e del Club Ciclistico Canturino 1902 Paolo Frigerio e l'head of mass events di RCS Sports & Events Luca Onofrio.

Le dichiarazioni

"Ci siamo lasciati lo scorso anno con la promessa che avrebbero portato via la gran fondo da Cantù. E siamo ancora qua - ha esordito togliendosi qualche sassolino dalla scarpa il sindaco Galbiati - Quest'anno avremo sul territorio di Cantù sia la manifestazione che la consegna del pacco gara. Ovvero due giorni di grandissimo ciclismo nella mostra città e siamo veramente orgogliosi di questo. Per la città e per i suoi commercianti sarà una grandissima opportunità, perché gli iscritti sono davvero tanti e noi vogliamo farci conoscere non solo per le nostre bellezze, ma anche dal punto di vista commerciale".

Un'opportunità davvero ghiotta, sottolineata anche dall'assessore Colzani:

"Questa manifestazione è motivo di orgoglio per la nostra città e abbiamo lottato per far sì che si tenesse ancora a Cantù - ha detto - Questa però sarà un'edizione straordinaria: tutto si svolgerà in centro città e sarà una grandissima opportunità per l'indotto commerciale. Per dare un'idea dei numeri: ad oggi gli iscritti sono più di 2mila".

Per la precisione sono 2mila e 200, ma le iscrizioni rimarranno aperte fino al giorno prima della gara e, quindi, con l'alta probabilità che aumentino ancora. Chissà, magari arrivando a toccare quota 2mila e 500.

Sono seguite poi le parole del presidente Frigerio che ha sottolineato, ancora una volta, come la manifestazione sia importante dal punto di vista non solo sportivo, ma anche socio-economico evidenziando come muova a parteciparvi come sostenitori anche realtà del calibro della Bcc di Cantù e di Confartigianato Como. Ma la Gran Fondo non smuove solo il mondo economico e produttivo, in primis smuove i cicloamatori, non solo da tutta Italia come spiega Luca Onofrio.

"Grazie anche alla sponsorizzazione di Vincenzo Nibali siamo riusciti a tornare ai numeri precovid - ha esordito - Anche quest'anno ci sono tantissimi stranieri se si pensa che su 2mila iscrtti il 45% viene dell'estero: abbiamo cicloamatori che vengono dalla Francia, dal Belgio e dai Paesi Bassi e questo non può che far piacere perché è un incentivo per il turismo e la promozione del territorio".

Le novità

Quest'anno, inoltre, al termine della gara verrà consegnata ai partecipanti che riusciranno a completare il percorso una medaglia commemorativa. Un riconoscimento che è sempre mancato alla manifestazione, ma che da quest'anno in poi darà la giusta ricompensa a fronte di un impegno fisico non indifferente. Inoltre, per chi si fermerà al pasta party di fine gara il Cantù San Paolo metterà a disposizione il proprio centro sportivo per permettere ai corridori di farsi una doccia prima di rifocillarsi con del buon cibo.

Sicurezza

A esporre il tema sicurezza sono stati il Comandante del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Cantù, Capitano Roberto Natale, insieme al Luogotenente Matteo Calvia, e il comandante della Polizia locale Roberto Carbone. Sia l'Arma dei Carabinieri che il comando della Polizia locale hanno garantito massima disponibilità nel presidiare le zone di passaggio della corsa per evitare illeciti e per tutelare la sicurezza dei corridori e degli utenti della strada.

Il percorso

Partenza da Cantù con i primi 25 km che sono un “mangia e bevi” costante per le strade della Brianza, sino a Maglio, dove incominciano i 7 km più terribili ed emozionanti della gara che porteranno gli atleti sino alla collina di Sormano.

Gli ultimi due km di questa erta rappresentano l’apice della corsa e sono diventati in breve tempo un monumento del ciclismo mondiale: il Muro di Sormano. Qui, la strada sale vertiginosamente ad una pendenza media del 15,8% ed una massima del 27%. Le scritte sull’asfalto ed i cartelli a bordo strada si susseguiranno per far vivere ad ogni granfondista l’esperienza di un vero professionista.

Per i meno allenati è confermata una deviazione di 2km che permette di raggiungere la vetta percorrendo una salita meno impegnativa. A seguire discesa in picchiata fino a Nesso, e poi di nuovo e collina sino a Regatola, dove incomincerà la seconda salita di giornata: il Ghisallo. Le pendenze sono importanti, ma non aggressive come Sormano. La salita è pedalabile ed il paesaggio godibile.

Chi vorrà “fare la gara”, potrà spingere rapporti importanti. La pendenza media nei 9km è del 6.2%, e solo verso la fine tocca la punta massima del 14%. In cima, la Madonna del Ghisallo con le sue famose campane ed il museo più celebre della storia del ciclismo vi daranno il benvenuto. Arrivati sul Ghisallo la Gran Fondo è al km 70. Quasi 2/3 di gara sono stati percorsi, e le difficoltà maggiori sono ormai alle spalle.

Ultimi Km

Una lunga (quasi 20 km) e larga discesa fino a Merone permette di recuperare un po’ le forze prima degli ultimi 20 km che ripropongono strappi e salitelle prima di arrivare nel centro di Cantù.

Il programma

Sabato 7 ottobre

9.30 Ritiro numeri di gara e nuove iscrizioni Gran Fondo II Lombardia VILLA CALVI, Via Roma 8, Cantù (CO) con BIKE PARK e apertura VILLAGE;

19.00 Chiusura VILLAGE, BIKE PARK e fine distribuzione numeri di gara.

Domenica 8 ottobre