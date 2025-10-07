La Gran Fondo II Lombardia Felice Gimondi Wurth Modyf torna a Cantù

“La Gran Fondo rappresenta una vera festa del ciclismo, aperta a tutti: appassionati, amatori e veri “eroi della pedalata”. Con grande soddisfazione ricordiamo che nell’ultima edizione si sono contati ben 2.200 partecipanti, con circa il 40% proveniente dall’estero. Un risultato che testimonia non solo l’eco internazionale della manifestazione, ma anche il legame profondo che il mondo amatoriale nutre per salite leggendarie come il Muro di Sormano e la Madonna del Ghisallo. Numeri così rilevanti fanno della Gran Fondo non soltanto un appuntamento sportivo avvincente, ma anche un’occasione di valorizzazione per i territori e una vetrina d’eccellenza per il ciclismo amatoriale di prestigio”, Luca Onofrio, Head of Mass Events di RCS Sports & Events.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare, come ormai da tradizione, la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi qui a Cantù. Questi due giorni non rappresentano solo una straordinaria celebrazione del ciclismo, ma anche un’opportunità per la nostra città. L’evento sarà un potente volano per il turismo locale, offrendo grande visibilità all’intero territorio canturino e alle sue attività, rafforzando la nostra immagine come città dinamica e pronta ad accogliere eventi di rilevanza internazionale. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta Cantù. Un ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che, con il loro impegno, garantiranno il successo e la sicurezza dell’evento. Ai partecipanti il mio più sincero augurio per una giornata di sport ed emozioni autentiche, nella cornice di un territorio che sa e può ispirare”, Alice Galbiati, primo cittadino di Cantù.

“La Gran Fondo Il Lombardia è molto più di una gara ciclistica: è una festa di sport e di comunità, che porta a Cantù atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno una manifestazione di questo livello, capace di unire passione, competizione e territorio. Cantù si conferma così una città pronta ad accogliere grandi eventi sportivi e a trasformarli in occasioni di incontro e di valorizzazione per tutta la città. Un ringraziamento a RCS e al Club Ciclistico Canturino per il lavoro di squadra che rende possibile questa importante giornata di sport”, Giuseppe Molteni, assessore allo Sport di Cantù.