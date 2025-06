Serata di premiazioni del volley comasco a LarioFiere di Erba

Tempo di premiazioni per la pallavolo comasca: evento in programma per venerdì 20 giugno a Lariofiere, Erba.

Premiazioni con la Fipav

Il Presidente Lucio Amighetti e i Consiglieri del Comitato Territoriale FIPAV Como hanno annunciato che venerdì 20 giugno si svolgerà la tradizionale serata di Premiazione del Volley Comasco 2024/25 invitando le società, i dirigenti e gli atleti a intervenire presso Lariofiere in Viale Resegone a Erba. Sarà l'occasione per applaudire tutti i protagonisti e i vincitori del movimento nostrano di ogni categoria maschile e femminile. A breve sarà reso noto l'elenco dei premiati 2024/25. Intanto ieri, dopo la conclusione del Trofeo dei Territori 2025, è ripresa l'attività della Selezione Territoriale Maschile lariana con il percorso di selezione e qualificazione territoriale per gli atleti del 2011-2012-2013. Sempre ieri a Ponte Lambro si sono svolte le sessione di allenamenti nell'ambito del percorso di selezione e qualificazione delle squadre maschile e femminile provinciali di beach volley della Fipav di Como.

Per quanto riguarda l’ormai tradizionale AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori Lombardia ricordiamo che l'edizione 2025 si è svolta nel week end del 7 e 8 giugno e ha visto i nove comitati territoriali lombardi scendere in campo alle loro selezioni femminili (atlete nate nel 2011, 2012 e 2013) e maschili (ragazzi nati nel 2010, 2011, 2012 e 2013). Le rappresentative comasche hanno chiuso l'edizione 2025 con un buon settimo posto per la selezione femminile guidata da Dario Keller e Paolo Frascarolo, e un ottimo quarto posto per il team maschile diretto da coach Renato Mattaini e Fulvio Roncoroni.