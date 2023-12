La Judo Samurai di Fino Mornasco sbanca il Meeting Midori di Brescia conquistando 14 medaglie

La Judo Samurai di Fino Mornasco ha sbancato il "Meeting Midori", la manifestazione giovanile di judo organizzata da Fijlkam Lombardia e disputatasi a Brescia la scorso 17 dicembre, domenica. Erano tre le categorie in gara, suddivise per peso e anno di nascita dei partecipanti: "Bambini" per gli atleti 2017/2018, "Fanciulli" per i 2014/2015 e "Ragazzi" per l'annata 2013. Sui 170 atleti in competizione, la società sportiva è scesa in pedana con 14 giovani judoka ottenendo un risultato straordinario: tutti hanno conquistato una medaglia con un bottino finale di 14 allori.

Medaglia d'oro: Sofia Catucci, Lorenzo Mitroi, Stiven Neza, Brando Vassallo, Luca Bongiovanni, Estelle Neza.

Medaglia d'argento: Nicole Romani, Layla Abid Gozi, Noha Mariani, Paolo Vago, Rayan Songne, Vincenzo Trovato.

Medaglia di bronzo: Diego Mariani, Gabriele Milesi.

Parola a coach Abid Gozi

"Tutti i nostri atleti sono riusciti a raggiungere il podio, per noi è fonte di grande orgoglio. Siamo molto soddisfatti della loro prestazione perché ci hanno messo il cuore per arrivare a questo traguardo, nonostante l'emozione iniziale. I judoka sono stati davvero bravi, hanno dato il massimo, hanno combattuto 3 o 4 incontri a testa e mi hanno dimostrato, come sempre, di aver appreso fino in fondo gli insegnamenti di questa disciplina sia dal punto di vista tecnico sia da quello teorico", ha commentato il loro allenatore Hamdi Abid Gozi.

Un risultato molto importante per la Judo Samurai, che, dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti agli ultimi campionati nazionali, chiude il 2023 confermandosi tra le società di judo più competitive a livello regionale.