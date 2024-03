La Kaire Lurate gioca d'anticipo, sbanca Giussano e vola da sola in testa

Si è aperto ieri sera l'ultimo turno del campionato di basket Divisione Regionale 2 e lo ha fatto con un risultato importante nell'anticipo del girone Ovest C.

Colpo in testa

La Kaire Sport Lurate Caccivio di coach Davide Corti infatti andando a sbancare anche Giussano non solo si è confermata in grande salute ma è salita momentaneamente al comando da sola in classifica. Aspettando i risultati delle altre gare che si giocheranno tra giovedì, venerdì e domenica.

5 Fuori Giussano-Kaire 46-61 (15-11;27-21;36-40)

Kaire: Rossi 2, Rovelli Al 4, Rovelli An 3, Rimoldi 2, Cairoli 12, Pagani 2, Laricini ne, Barbato 12, Beretta 8, Ragazzo 16, Sartori ne

Programma del 22° turno, ultimo del girone Ovest C

Martedì 19 marzo Giussano-Lurate 46-61; giovedì 21 21.15 Antoniana-Carnate, 21.30 Alebbio-Lesmo, venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Pescate, 21.30 Lomazzo-Cesano Seveso, domenica 24 ore 20.30 Comense-Figino.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Kaire Sport Lurate Caccivio 34; Tavernerio 32; Lesmo 30; Figino 28, Pescate 26; Cesano Seveso 24; Antoniana Como 22; Comense 20; Giussano 18; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.