La lariana Laura Spreafico in azzurro per le sfide di febbraio con Germania e Cechia

C'è anche la cestista lariana Laura Spreafico nella lista delle giocatrici convocate per il raduno dell'Italia maggiore femminile che inizierà domenica 2 febbraio a Castel San Pietro Terme in vista delle ultime due gare di Qualificazione verso il Women’s EuroBasket 2025.

La competizione

La prima gara le azzurre la giocheranno giovedì 6 febbraio al PalaCattani di Faenza contro la Germania (ore 20.30, diretta Sky Sport) e poi voleranno a Brno per affrontare la Cechia domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport). Ricordiamo che l’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. La cestista di Asso Laura Spreafico nelle ultime partite dell'Italbasket ha vestito anche i gradi di capitana della squadra azzurra.

Le azzurre convocate per il prossimo raduno

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia

6 Francesca Pasa 2000 1.73 Playmaker Lyon (Fra)

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 Playmaker Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Galatasaray (Tur)

11 Francesca Pan 1997 1.85 Guardia Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 Centro Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala Campobasso

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

21 Silvia Pastrello 2001 1.83 Ala Dinamo Sassari

22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 Ala Sesto S.Giovanni

24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Famila Schio

54 Sara Toffolo 2000 1.85 Ala Dinamo Sassari

Qualificazioni EuroBasket Women 2025

Risultati del Gruppo I

Italia-Grecia 76-67

Germania-Italia 53-70

Italia-Cechia 68-47

Grecia-Italia 56-45

Prossime partite azzurre del Gruppo I

Giovedì 6 febbraio

Italia-Germania (Faenza, ore 20.30, live Sky Sport)

Domenica 9 febbraio

Cechia-Italia (Brno, ore 16.00, live Sky Sport)

Classifica del Gruppo I

Italia 7 (3/1)

Germania 7 (3/1)

Grecia 6 (2/2)

Cechia 4 (0/4)