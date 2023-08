Robert “Bob” Burgess, una delle leggende della storia della Pallacanestro Cantù, è tornato a Cantù, passando in visita anche dalla sede del club in via Como.

La leggenda Bob Burgess fa visita alla sede della Pallacanestro Cantù

Passato alla storia come uno dei tre membri di quel “Muro di Cantù”, completato da Alberto Merlati e Alberto De Simone, che nella stagione 1967/68 contribuirono a portare a Cantù il primo scudetto della sua storia. Un momento ricordato ieri, giovedì 24 agosto 2023, insieme al presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, che ha consegnato a Burgess una canotta dell’Acqua San Bernardo con il suo nome, e con cui ha rivissuto con emozione alcuni aneddoti su quegli anni magici anni e alcune cene vissute insieme ad Aldo Allievi, allora patron della Pallacanestro Cantù.