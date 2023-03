La Libertas torna a giocare al PalaFrancescucci: domenica arriva Reggio Emilia

Finalmente, dopo quasi un mese di distanza, la Pool Libertas Cantù torna a casa, al PalaFrancescucci, e lo fa all'orario a cui tutti i suoi tifosi erano abituati, alle 18 di domenica. Il 12 marzo in quel di Casnate con Bernate arriva la Conad Reggio Emilia che la scorsa stagione ha centrato la storica doppietta DelMonte Coppa Italia – promozione in Superlega. In questo campionato, però, tante difficoltà per i ragazzi di coach Fabio Fanuli, che arrivano da ben otto sconfitte consecutive – l'unica vittoria nel girone di ritorno per i reggiani è stata nel match di Santo Stefano contro la HRK Motta di Livenza.

La Libertas torna a giocare al PalaFrancescucci. Coach Denora: "Hanno elementi di talento"

“Finalmente torniamo a giocare in casa e dopo tanto tempo al classico orario delle 18: speriamo che gli ultimi risultati portino un bel po' di pubblico. Sarebbe bello per la società, per l'ambiente, e per questi ragazzi che se lo meritano. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per proseguire la scia positiva. Man mano che si avvicina la fine della regular season le squadre che lottano per la salvezza son le più pericolose, perché vedono ogni partita che resta come una finale. La guardia deve essere alta, e dobbiamo essere bravi ad imporre subito il nostro gioco. Loro sono comunque una squadra con elementi di talento che possono tirar fuori una prestazione importante. Dobbiamo fare attenzione al loro servizio: l'ultima gara ci insegna che chi vuol metterci in difficoltà dovrà spingere tanto su questo fondamentale. In settimana abbiamo lavorato proprio su questi dettagli per poter crescere ulteriormente nelle prestazioni”.

Gli avversari

Coach Fabio Fanuli ha sostituito coach Luca Cantagalli sulla panchina della Conad da poche settimane. In cabina di regia troviamo Lorenzo Sperotto, le ultime due stagioni in Superlega alla Itas Trentino come vice dei neo-Campioni del Mondo Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli. Opposto è il confermato figlio d'arte Diego Cantagalli. Due new entry tra gli schiacciatori: il brasiliano Luiz Felipe Perotto, un vero e proprio giramondo con esperienze in Qatar, Thailandia, Argentina e Arabia Saudita tra gli altri, e uno degli ex di giornata, Romolo Mariano, che arriva dalla Delta Group Porto Viro. Volti nuovi anche al centro: Alberto Elia dalla Sieco Service Ortona, e il medaglia d'oro nonché miglior centrale degli Europei Under 20 Nicolò Volpe, proveniente dal vivaio della Vero Volley Monza. Come libero si alternano l'altro figlio d'arte, Marco Cantagalli, ed Ernesto Torchia, la scorsa stagione a Sabaudia in Serie A3.

La gara di andata

Il match di andata è stato un'altalena di emozioni. La Conad vola sul 2-0, contando sull'apporto di Diego Cantagalli (34 punti a fine partita). Il Pool Libertas, privo di Ottaviani, riesce a mandare la disfida al tie-break con un bel gioco corale. Il quinto e decisivo parziale è lottato palla su palla, e alla fine la spunta Reggio Emilia. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba, con 23 palloni a terra.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 12 marzo 2023 alle ore 18,00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernte. Arbitri: Piera Usai (Milano) e Dario Grossi (Roma) Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima.

dell'inizio della partita