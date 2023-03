Continua a macinare punti su punti la Pool Libertas Cantù che ieri, domenica 5 marzo, ha espugnato il PalaCosta di Ravenna per 3 a 1 contro i padroni di casa della Consar RCM. Una prova solida, quella dei ragazzi di coach Francesco Denora, nonostante le defezioni della vigilia di Francesco Gianotti e Alessandro Galliani, e dell'ultimo secondo di Federico Mazza, con i ragazzi dell'Under 19 Mattia Melli Martini e Alberto Lazzari aggregati alla prima squadra. Con la vittoria di oggi i canturini conquistano il secondo posto in solitaria, dietro alla sola Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e sorpassando in un colpo solo la BCC Castellana Grotte e la Kemas Lamipel Santa Croce.

La Libertas vince ancora, 3 a 1 rifilato a Ravenna. Coach Denora: "Siamo ambiziosi"

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi al centro, e Luca Butti libero. Coach Marco Bonitta risponde con Natale Monopoli al palleggio, Alessandro Bovolenta opposto, Mattia Orioli e Swan Ngapeth schiacciatori, Francesco Comparoni e Martins Arasomwan centrali, e Riccardo Goi libero.

La cronaca

A inizio primo set il Pool Libertas prova a scappare in un paio di occasioni (2-4, 4-7), ma viene sempre raggiunta. Un ace di Gamba riporta Cantù sul +3, e Coach Bonitta vuole parlarci su (8-11). Al rientro in campo è l'opposto mancino a lanciare i suoi sul +5 (11-16). Il turno al servizio di Ottaviani, condito da due ace, permette ai canturini di allungare, costringendo Coach Bonitta a chiamare il suo secondo time-out (12-20). Sembra essere lo strappo decisivo, ma la Consar RCM rosicchia qualche punto con il turno al servizio di Ngapeth (17-22), e l'ace di Truocchio vale il -4 (19-23). Aguenier, però, mette a terra la palla che chiude il parziale (19-25).

Coach Bonitta conferma Mancini in regia nel secondo set, ma Gamba dai nove metri non perdona, e il Pool Libertas vola subito avanti (1-7). Bovolenta si carica la squadra sulle spalle e la Consar RCM rosicchia qualche punto (5-10), ma due attacchi di Ottaviani convincono Coach Bonitta a fermare il gioco (5-12). Al rientro in campo Alberini continua a martellare dai nove metri, e lascia la zona di battuta sul +9 esterno (5-14). Il servizio passa a Bovolenta, che mette in difficoltà la ricezione canturina e riporta sotto i suoi (9-14). Gamba mura Ngapeth, ed è di nuovo +7 per i Cantù (9-16), ma un ace di Orioli rilancia l'azione dei ravennati (14-19). Un attacco di Gamba out riduce il vantaggio (16-20), ma una veloce di Monguzzi convince Coach Bonitta a chiamare il suo secondo time-out (16-22). Al rientro in campo Bovolenta picchia fortissimo dai nove metri, Ravenna torna a -2, e Coach Denora ferma tutto (20-22). Si torna a giocare: Gamba conquista il set point per i suoi (21-24), un ace di Truocchio sembra riaprire tutto (23-24), ma il successivo errore consegna il parziale agli ospiti (23-25).

A inizio terzo set il Pool Libertas piano piano prende il largo (2-4, 4-8, 5-9). Un attacco in rete di Ottaviani riporta sotto la Consar RCM (7-9), ma è un muro su Bovolenta dello stesso schiacciatore viterbese a convincere Coach Bonitta a fermare il gioco (7-11). Al rientro in campo Ottaviani è implacabile dai nove metri, e il vantaggio esterno aumenta (8-14). Sembra essere lo strappo decisivo, ma Ravenna alza il muro e torna sotto (12-15, 14-16). Un ace di Orioli ribalta tutto, e Coach Denora vuole parlarci su (17-16). Si torna a giocare, ed un altro punto dai nove metri manda i padroni di casa avanti, a chiusura di un parziale di 9-1 (18-16). Ottaviani mura Bovolenta, ed è parità a quota 18. E' l'opposto ravennate a piazzare l'ace che rilancia l'azione dei suoi, e Coach Denora ferma tutto (21-19). Una veloce di Comparoni e i padroni di casa allungano (23-20). E' lo strappo decisivo: Ottaviani batte out, e chiude Orioli alla seconda occasione (25-22).

A inizio quarto set è ancora il Pool Libertas ad andare avanti piano piano (1-3, 3-6). Un muro di Ottaviani su Bovolenta al termine di un'azione infinita convince Coach Bonitta a fermare il gioco (5-10). Un ace di Orioli, e la Consar RCM torna sotto (7-10). Gamba si carica la squadra sulle spalle e rilancia i suoi (7-14). Un ace dell'opposto mancino convince Coach Bonitta a chiamare il suo secondo time-out (10-18). Una pipe in rete di Pinali sembra chiudere i giochi (11-20), ma il turno in battuta di Mancini rilancia Ravenna (14-20). Ottaviani allunga ancora per i suoi (16-23), ma qualche errore di troppo nella metà campo canturina permette ai padroni di casa di riaprire i giochi. Un ace di Bovolenta convince Coach Denora a parlarci su (19-23). Al rientro in campo Pinali mura Gamba (20-23), ma una veloce di Aguenier chiude tutto (21-25).

Il commento di coach Denora