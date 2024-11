La Lombardia con i canturini 2010 seconda al Torneo di Rovereto

Secondo posto per la squadra lombarda, composta anche dai canturini classe 2010 del Progetto Giovani Cantù.

Canturini a Rovereto per un secondo posto

Buon secondo posto quello conquistato dalla selezione 2010 della Lombardia nel torneo di Rovereto, che si è giocato da venerdì 1 a domenica 3 novembre. Nelle fila della rappresentativa lombarda hanno giocato anche due cestisti del Progetto Giovani Cantù, Francesco Pulcinelli e Mattia Sellitto mentre alla guida tecnica il coach lariano Matteo Semoventa. I giovani lombardi hanno iniziato il torneo superando all'esordio il Trentino per 78-75 quindi hanno chiuso imbattuti il girone eliminatorio superando anche Umbria e Toscana. Nella finalissima di domenica però è arrivata la sconfitta contro il Trentino che si è imposto in volata per 61-67.

Prima gara LOMBARDIA-TRENTINO 78-75

Parziali 16-12; 35-25; 58-49

LOMBARDIA: Vignoni 13, Fontana 13, Sellitto 9, Debenedetto, Villa 11, Mazzarulli 8, Pizzoli 4, Pulcinelli 5, Frasson 2, Rizzo 5, Curic 11. All. Vitali-Semoventa.

Seconda gara Lombardia-Umbria 86-62

Parziali: 20-9; 30-26; 58-49

LOMBARDIA: Vignoni 6, Fontana 7, Sellitto 2, Dibenedetto 8, Villa 6, Mazzarulli 14, Pizzoli 4, Pulcinelli 16, Rizzo 10, Frasson 4, Curic 6. All. Vitali-Semoventa.

Terza gara Lombardia-Toscana 96-78

Parziali 33-28; 52-54; 78-69

LOMBARDIA: Vignoni 19, Fontana 16, Sellitto 9, Dibenedetto 8, Villa 2, Mazzarulli 8, Pizzoli 2, Pulcinelli 14, Rizzo 13, Frasson 5, Curic 2. All. Vitali-Semoventa.

Finalissima Lombardia-Trentino Alto Adige 61-67

Parziali: 8-5; 31-32; 50-53

LOMBARDIA: Vignoni 5, Fontana 19, Sellitto 2, Dibenedetto 6, Villa 10, Mazzarulli 6, Pizzoli 2, Pulcinelli 2, Rizzo 9, Frasson 1, Curic 2. All. Vitali-Semoventa.

La selezione Lombardia 2010

CONSOLANDI NICCOLO’ 2010 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

PIZZOLI FRANCESCO 2010 US PALL. AURORA DESIO 94

FONTANA RICCARDO 2010 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

MAZZARULLI LEONARDO 2010 PALL. OLIMPIA MILANO SSRL

FRASSON GIACOMO 2010 VIRTUS BASKET BINASCO SSDRL

MAGGIORINI ANDREA 2010 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

VIGNONI DIEGO 2010 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

CURIC IOAN 2010 ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL

PULCINELLI FRANCESCO 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SELLITO MATTIA 2010 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SAVIOLA MARCO 2010 A.S.D. VIADANA BASKET

VILLA DAVIDE 2010 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

STAFF C.R.L.

REFERENTE TECNICO TERRITORIALE VITALI LUCA

ALLENATORE – RTP MILANO SEMOVENTA MATTEO