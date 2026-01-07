La Lombardia dei canturini Galimberti e Santonastasi e coach Semoventa ha vinto il Memorial Fabbri 2026

I due cestisti del Progetto Giovani Cantù Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi sono saliti con la Lombardia 2012 sul gradino più alto del podio al Memorial Fabbri 2026.
Memorial Fabbri ai canturini
La selezione lombarda guidata in panchina dal coach lariano Matteo Semoventa e in campo dai due giovani talenti del PGC ha infatti vinto oggi il prestigioso torneo nazionale riservato alle selezioni maschili 2012 che si è svolto a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna dal 3 al 6 gennaio. La rappresentativa regionale lombarda dopo il tris vincente nel girone eliminatorio, lunedì 5 gennaio ha battuto in semifinale l’Emilia Romagna e ieri mattina ha chiuso il cerchio superando in finalissima anche il Veneto e alzando così il prestigioso trofeo.
Il tabellino della finalissima: Lombardia-Veneto 98-83 (48-29)
LOMBARDIA: Chiapparini 18, Montanari 1, Croce 17, Stellari 4, Galimberti 14, Santonastasi 7, Capobianco, Siega 4, Bianchetti, Conti 17, Pagnoncelli 10, Leoni 7. All. Semoventa.
Gli atleti convocati con la Lombardia 2012
SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY
Staff Lombardia
RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA
FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA
SEMOVENTA MATTEO R.T.T.
DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE
FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE
CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO
KEELING ERICA FISIOTERAPISTA
Calendario del Memorial Fabbri
03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68
04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 87-82
04/01/26 16:30 Lombardia -Campania 88-76
05/01/26 semifinale Lombardia – Emilia Romagna 75-53
06/01/26 finale Lombardia-Veneto 93-83