La Lombardia dei canturini Galimberti e Santonastasi e coach Semoventa ha vinto il Memorial Fabbri 2026

I due cestisti del Progetto Giovani Cantù Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi sono saliti con la Lombardia 2012 sul gradino più alto del podio al Memorial Fabbri 2026.

Memorial Fabbri ai canturini

La selezione lombarda guidata in panchina dal coach lariano Matteo Semoventa e in campo dai due giovani talenti del PGC ha infatti vinto oggi il prestigioso torneo nazionale riservato alle selezioni maschili 2012 che si è svolto a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna dal 3 al 6 gennaio. La rappresentativa regionale lombarda dopo il tris vincente nel girone eliminatorio, lunedì 5 gennaio ha battuto in semifinale l’Emilia Romagna e ieri mattina ha chiuso il cerchio superando in finalissima anche il Veneto e alzando così il prestigioso trofeo.

Il tabellino della finalissima: Lombardia-Veneto 98-83 (48-29)

LOMBARDIA: Chiapparini 18, Montanari 1, Croce 17, Stellari 4, Galimberti 14, Santonastasi 7, Capobianco, Siega 4, Bianchetti, Conti 17, Pagnoncelli 10, Leoni 7. All. Semoventa.

Gli atleti convocati con la Lombardia 2012

SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO

BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA

LEONI LORENZO BLUOROBICA

PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO

STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI

GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA

CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD

CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY

Staff Lombardia

RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA

FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA

SEMOVENTA MATTEO R.T.T.

DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE

FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE

CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO

KEELING ERICA FISIOTERAPISTA

Calendario del Memorial Fabbri

03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68

04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 87-82

04/01/26 16:30 Lombardia -Campania 88-76

05/01/26 semifinale Lombardia – Emilia Romagna 75-53

06/01/26 finale Lombardia-Veneto 93-83