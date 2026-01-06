La Lombardia dei canturini Galimberti e Santonastasi  fa tris al Memorial Fabbri

Il Progetto Giovani Cantù è protagonista al Memorial Fabbri grazie ai suoi due cestiti che rappresentano la Lombardia.
Firme canturine al Memorial Fabbri
La Lombardia dei due cestisti del PGC Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi ha calato il tris vincente al Memorial Fabbri, prestigioso torneo nazionale riservato alle selezioni maschili 2012 che si sta svolgendo a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna e che si chiuderà il 6 gennaio. La rappresentativa regionale lombarda dopo il successo all’esordio contro la Lazio ieri ha messo a segno altre due vittorie prima contro l’Emilia Romagna Azzurra e poi con la Campania chiudendo al primo posto il girone eliminatorio. Ieri, lunedì 5 gennaio, le due semifinali, oggi le finali.
Il tabellino di gara2: Lombardia-Emilia Romagna 87-82
Parziali: 16-18; 39-36; 68-61.
LOMBARDIA: Chiapparini 22, Montanari 4, Croce 8, Stellari 8, Galimberti 13, Santonastasi 11, Capobianco 3, Siega 2, Bianchetti 3, Conti 9, Pagnoncelli 5, Leoni. All. Semoventa.
Il tabellino di gara 3: Lombardia-Campania 88-76
Parziali: 23-12; 43-37; 67-60.
LOMBARDIA: Chiapparini 12, Montanari 2, Croce 17, Stellari 4, Galimberti 13, Santonastasi 4, Capobianco 3, Siega 8, Bianchetti 2, Conti 17, Pagnoncelli 2, Leoni 4. All. Semoventa.
Gli atleti convocati con la Lombardia 2012
SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY
Staff Lombardia
RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA
FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA
SEMOVENTA MATTEO R.T.T.
DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE
FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE
CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO
KEELING ERICA FISIOTERAPISTA
Calendario del Memorial Fabbri
03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68
04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 87-82
04/01/26 16:30 Lombardia -Campania 88-76
05/01/26 semifinali
06/01/26 09:00 finali
06/01/26 12:00 PREMIAZIONI PalaSGR – Sant’arcangelo di Romagna (RN)
06/01/26 19:00* RIENTRO DA RIMINI