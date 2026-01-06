La Lombardia dei canturini Galimberti e Santonastasi  fa tris al Memorial Fabbri

Il Progetto Giovani Cantù è protagonista al Memorial Fabbri grazie ai suoi due cestiti che rappresentano la Lombardia.

Firme canturine al Memorial Fabbri

La Lombardia dei due cestisti del PGC Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi ha calato il tris vincente al Memorial Fabbri, prestigioso torneo nazionale riservato alle selezioni maschili 2012 che si sta svolgendo a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna e che si chiuderà il 6 gennaio. La rappresentativa regionale lombarda dopo il successo all’esordio contro la Lazio ieri ha messo a segno altre due vittorie prima contro l’Emilia Romagna Azzurra e poi con la Campania chiudendo al primo posto il girone eliminatorio. Ieri, lunedì 5 gennaio, le due semifinali, oggi le finali.

Il tabellino di gara2: Lombardia-Emilia Romagna 87-82

Parziali: 16-18; 39-36; 68-61.

LOMBARDIA: Chiapparini 22, Montanari 4, Croce 8, Stellari 8, Galimberti 13, Santonastasi 11, Capobianco 3, Siega 2, Bianchetti 3, Conti 9, Pagnoncelli 5, Leoni. All. Semoventa.

Il tabellino di gara 3: Lombardia-Campania 88-76

Parziali: 23-12; 43-37; 67-60.

LOMBARDIA: Chiapparini 12, Montanari 2, Croce 17, Stellari 4, Galimberti 13, Santonastasi 4, Capobianco 3, Siega 8, Bianchetti 2, Conti 17, Pagnoncelli 2, Leoni 4. All. Semoventa.

Gli atleti convocati con la Lombardia 2012

SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO

BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA

LEONI LORENZO BLUOROBICA

PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO

STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI

GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA

CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD

CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY

Staff Lombardia

RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA

FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA

SEMOVENTA MATTEO R.T.T.

DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE

FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE

CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO

KEELING ERICA FISIOTERAPISTA

Calendario del Memorial Fabbri

03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68

04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 87-82

04/01/26 16:30 Lombardia -Campania 88-76

05/01/26 semifinali

06/01/26 09:00 finali

06/01/26 12:00 PREMIAZIONI PalaSGR – Sant’arcangelo di Romagna (RN)

06/01/26 19:00* RIENTRO DA RIMINI