La Lombardia dei canturini Santonastasi e Galimberti vince all’esordio del Memorial Fabbri

Esordio vincente per la selezione maschile 2012 della Lombardia al prestigioso Memorial Fabbri.

Memorial Fabbri firmato da Santonastasi e Galimberti

Il torneo nazionale che si gioca a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna, va in scena dal 3 al 6 gennaio 2026. Nella rappresentativa regionale lombarda sono presenti anche due cestisti del Progetto Giovani Cantù Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi che sono stati subito protagonisti nel successo all’esordio di ieri vinto in rimonta contro il Lazio. Ieri la selezione nostrana, che ricordiamo è allenata dal tecnico brianzolo Matteo Semoventa, è tornata in campo per due gare contro l’Emilia Romagna Azzurra e la Campania.

Il tabellino di gara1: Lombardia-Lazio 76-68

Parziali: 23-21, 36-39, 46-51

LOMBARDIA: Chiapparini 22, Montanari 4, Croce 2, Stellari 3, Galimberti 14, Santonastasi 2, Capobianco, Siega 7, Bianchetti, Conti 12, Pagnoncelli 4, Leoni 6. All. Semoventa.

Gli atleti convocati con la Lombardia 2012

SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO

BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA

LEONI LORENZO BLUOROBICA

PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO

STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI

GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA

CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD

CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY

Staff Lombardia

RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA

FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA

SEMOVENTA MATTEO R.T.T.

DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE

FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE

CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO

KEELING ERICA FISIOTERAPISTA

Calendario Torneo Fabbri

03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68

04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 a Rimini – Sforza – Via Briolini

04/01/26 16:30 Lombardia -Campania a Rimini – Carim – Via Cuneo, 11/A

05/01/26 semifinali

06/01/26 09:00 finali

06/01/26 12:00 PREMIAZIONI PalaSGR – Sant’arcangelo di Romagna (RN)

06/01/26 19:00* RIENTRO DA RIMINI