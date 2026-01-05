La Lombardia dei canturini Santonastasi e Galimberti vince all’esordio del Memorial Fabbri

Esordio vincente per la selezione maschile 2012 della Lombardia al prestigioso Memorial Fabbri.
Memorial Fabbri firmato da Santonastasi e Galimberti
Il torneo nazionale che si gioca a Rimini e a Sant’Arcangelo di Romagna, va in scena dal 3 al 6 gennaio 2026. Nella rappresentativa regionale lombarda sono presenti anche due cestisti del Progetto Giovani Cantù Giorgio Galimberti e Andrea Santonastasi che sono stati subito protagonisti nel successo all’esordio di ieri vinto in rimonta contro il Lazio. Ieri la selezione nostrana, che ricordiamo è allenata dal tecnico brianzolo Matteo Semoventa, è tornata in campo per due gare contro l’Emilia Romagna Azzurra e la Campania.
Il tabellino di gara1: Lombardia-Lazio 76-68
Parziali: 23-21, 36-39, 46-51
LOMBARDIA: Chiapparini 22, Montanari 4, Croce 2, Stellari 3, Galimberti 14, Santonastasi 2, Capobianco, Siega 7, Bianchetti, Conti 12, Pagnoncelli 4, Leoni 6. All. Semoventa.
Gli atleti convocati con la Lombardia 2012
SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY
Staff Lombardia
RIZZI GIUSEPPE ANGELO PRESIDENTE FIP LOMBARDIA
FOGLIENI GERMANO DIRIGENTE ATTIVITÀ GIOVANILE FIP LOMBARDIA
SEMOVENTA MATTEO R.T.T.
DE MARCHI ALESSANDRO ASSISTENTE ALLENATORE
FINAZZI ANDREA ASSISTENTE ALLENATORE
CAIANI SHARON PREPARATORE FISICO
KEELING ERICA FISIOTERAPISTA
Calendario Torneo Fabbri
03/01/26 15:00 Lombardia-Lazio 76-68
04/01/26 09:00 Lombardia – Emilia 1 a Rimini – Sforza – Via Briolini
04/01/26 16:30 Lombardia -Campania a Rimini – Carim – Via Cuneo, 11/A
05/01/26 semifinali
06/01/26 09:00 finali
06/01/26 12:00 PREMIAZIONI PalaSGR – Sant’arcangelo di Romagna (RN)
06/01/26 19:00* RIENTRO DA RIMINI