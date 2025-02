La "Lombardia March Madness"  torna a Cermenate l'8-9 marzo

Anche quest'anno il palasport di Cermenate sarà teatro della "Lombardia March Madness”.

"Lombardia March Madness"

La grande manifestazione di basket giovanile voluta dal Comitato FIP Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale, vedrà in campo i migliori prospetti dell'annata 2011 per un intero week-end di canestri e divertimento. L'evento si svolgerà nei giorni 8 e 9 marzo 2025, al Palasport Renato Malacarne di Via Eugenio Montale 1: sabato 8 marzo dalle ore 14.30 alle ore 19, mentre domenica 9 marzo inizierà alle ore 10 per concludersi verso le ore 19. L’accoglienza degli atleti è fissata dalle ore 13.45 alle 14.15 presso il Palasport di Cermenate.

Tra i quasi 100 giovani cestisti convocati ci sono anche alcuni talenti nostrani:

MARENCO EDOARDO 2011 ASD BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS

MOLTENI SIMONE 2011 ASD BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULL

CASTOLDI NICOLA 2011 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

COLOMBO TOMMASO PAOLO 2011 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

SANVITO FILIPPO 2011 PALLACANESTRO CANTU’ SPA

FIGINI GIACOMO 2011 POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

Con loro anche due referenti tecnici lariani quali Mattia Costacurta e Matteo Semoventa.