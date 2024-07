La nuova Tecnoteam si radunerà agli ordini di coach Chippafreddo 

Tra meno di un mese, esattamente il 19 agosto, è fissato il via dell'Albese Volley Tecnoteam 2024/25.

Tecnoteam pronta per iniziare

In quella data infatti la nuova Tecnoteam si radunerà ad Albese per iniziare la preparazione agli ordini del confermatissimo coach Mauro Chiappafreddo, poi subito al via la preparazione. Così il tecnico ha presentato la nuova Tecnoteam: "Siamo una buona squadra e daremo il massimo per rendere orgogliosi di noi tutti i nostri tifosi. Lo scorso anno sono sempre stati il nostro punto di forza. Lavoreremo per essere pronti e per dare gioia a loro ed alla società. Ci impegneremo sempre per fare una bella stagione: il nostro è un gruppo di livello".

Il roster Tecnoteam 2024/25

Martina Veneriano 2

Giorgia Bernasconi 9

Marika Longobardi 11

Elena Radice 17

Irene Baldi 13

Alice Viganò 16

Gaia Mancastroppa 15

Carola Colombino 3

Sara Tajè 14

Giorgia Mazzon 8

Rebecca Rimoldi 1

Laura Grigolo 10

Ylenia Pericati 12

Così coach Chiappafreddo ha parlato del nuovo girone: "Tante squadre si sono rafforzate, Trento e Busto con l'obiettivo di salire in A1. Cremona si è rafforzata, occhio a Melendugno con un rooster rinnovato. Sarà un campionato impegnativo, cercheremo di fare il meglio possibile. I nostri tifosi si divertiranno a Casnate....”.

Il girone B di serie A2 2024/25

Altino Volley

Futura Giovani Busto Arsizio

Itas Trentino

Narconon Volley Melendugno

Nuvolì Altafratte Padova

Pallavolo Concorezzo

Tecnoteam Albese Volley Como

Trasporti Bressan Offanengo

U.S. Esperia Volley 1961

Volley Hermaea Olbia