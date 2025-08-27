La nuova Virtus Cermenate è al lavoro per preparare con energia la Serie C

Pallacanestro minors

Si è radunata la squadra brianzola gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi.

Da lunedì sera è al lavoro la nuova Virtus Cermenate, radunata nella palestra Renato Malacarne per preparasi alla Serie C.

Virtus al lavoro per la Serie C

Lo scopo è iniziare a sudare in preparazione del campionato di Serie C 2025/26 che giocherà ancora griffata Professional Link. Tra i punti fermi primo tra tutti coach Edoardo Pogliaghi confermato dopo la sua prima stagione in gialloblù. Al suo fianco confermati anche il preparatore atletico Oscar Pedretti e il fisioterapista Luca Contiero, nuovo vice allenatore Lorenz Di Benedetto. La squadra è in parte rinnovata con gli arrivi di Stefano Ceppi, Mattia Molteni, Davide Tresso e Luca Torriani ma ha già iniziato a lavorare con grande energia ed entusiasmo come ha confermato il direttore sportivo Roberto “Bob” Anzivino.

La presentazione del DS gialloblù Anzivino

"E' vero già dal raduno, l'aria che si respira nel gruppo squadra e in tutto l’ambiente è elettrica, carica di energia e determinazione. Abbiamo ritrovato volti familiari e accolto con entusiasmo i nuovi arrivati, che si sono subito integrati benissimo in un ambiente che è da sempre la nostra forza: quello di una vera famiglia. C'è tanta voglia di lavorare e mettersi in gioco: l’obiettivo è quello di crescere come gruppo e onorare la maglia e i nostri tifosi sempre e ogni partita. Per il debutto ci aspetta ancora un cammino lungo ma abbiamo fissato il punto di partenza per questa nuova stagione sportiva che speriamo ci possa regala grandi soddisfazioni. La Virtus Cermenate è pronta a lottare, e sono certo che, con il sostegno del nostro pubblico, abbiamo le potenzialità e le possibilità di raggiungere traguardi importanti e toglierci belle soddisfazioni". Già sabato 30 agosto la Virtus scenderà in campo per la prima amichevole alle ore 17 in casa contro gli svizzeri della Sav Vacallo. Il debutto in campionato invece è fissato per sabato 27/9 1° turno di campionato 18.30 Milanotre-Virtus.

Il pre campionato della Virtus Cermenate

Sabato 30 agosto ore 17 Virtus-Vacallo; Giovedì 4 settembre ore 20.30 Virtus-Bottanuco; Mercoledì 10/9 ore 20 Robur Saronno-Virtus; Sabato 13/9 ore 18 Virtus-Legnano; Sabato 20 e Domenica 21/9 Trofeo Malacarne con Virtus, Calolziocorte, Venegono, Rondinella;

Il roster della Virtus Cermenate 2025/26

Stefano Ceppi, Luca Cairoli, Mattia Molteni, Phowin Verga, Andrea Lucchini, Matteo Carioni, Davide Tresso, Giacomo Bargna, Leonardo Molin, Luca Torriani, Riccardo Lapetina, Federico Lapetina, Nicolò Campi. Coach Edoardo Pogliaghi. Vice: Lorenz Di Benedetto.