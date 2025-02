La Pallacanestro Cantù affronta Cividale e prova a scacciare la crisi

La Pallacanestro Cantù è attesa da un turno infrasettimanale, valido per la ventottesima giornata di campionato e anticipato per evitare la concomitanza con la finestra FIBA, di cruciale importanza per il prosieguo del campionato. Oggi, mercoledì 12 febbraio alle 20.30 sul campo del PalaFitLine di Desio arriverà la Gesteco Cividale.

La Pallacanestro Cantù affronta Cividale: focus sugli avversari

Oltre alla consueta conferma dello storico blocco di italiani, i gialloblù si presenteranno a Desio con la stessa coppia di stranieri della passata stagione: quella formata da Lucio Redivo e Doron Lamb, che a dicembre ha sostituito Derrick Marks. L’argentino è la stella dell’attacco friulano ed è in piena corsa per il titolo di MVP Straniero del campionato grazie ai suoi 17.9 punti segnati a partita. Lamb invece, ottimamente calato nella parte del secondo violino, sfrutta la sua pericolosità da oltre l’arco per segnare oltre 13 punti di media a partita. L’equilibratore del quintetto è Leonardo Marangon, che grazie alla sua fisicità garantisce una presenza decisiva nella metà campo difensiva. La crescita del gruppo di Cividale è testimoniata dalla stagione dei due lunghi titolari: Dell’Agnello e Miani. L’ala grande sta viaggiando a una media di 12.8 punti e 6.6 rimbalzi, mentre Miani si avvicina alla doppia cifra con i suoi 8.9 punti di media. Negli ultimi mesi alcuni problemi fisici lo hanno costretto a saltare alcune partite, lasciando così spazio in quintetto a Matteo Berti, che all’andata fu protagonista di una prova da 10 punti e 16 rimbalzi. Più complicata è la questione che riguarda Martino Mastellari, il cui infortunio ha costretto Cividale a tornare sul mercato. Nel frattempo, però, sta sfruttando i tanti minuti a disposizione Francesco Ferrari. L’ala classe 2005 ha preso in fretta le misure alla Serie A2 e sta mettendo in luce tutto il suo talento, crescendo partita dopo partita fino agli attuali 8.8 punti e 5.7 rimbalzi di media, che gli sono valsi anche la chiamata del CT Pozzecco. La panchina della Gesteco è infine completata da due playmaker: il capitano Eugenio Rota e un altro giovane promettente come Niccolò Piccionne.

Coach Brienza: "Vogliamo uscire da questo momento"

Queste le parole di coach Nicola Brienza nel giorno prima del match: