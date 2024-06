La Pallacanestro Cantù ha annunciato Nicola Brienza

Oggi, giovedì 20 giugno 2024, si è tenuta la conferenza stampa di ufficializzazione del rinnovo triennale tra la Pallacanestrk Cantù la S. Bernardo S.p.A.

Ma oltre a questo annuncio all'interno della conferenza ce n'è stato un altro più importante: a sorpresa la società ha ufficializzato l'ingaggio di Nicola Brienza.

Il rinnovo con S.Bernardo

Dopo aver festeggiato a fine 2023 il sesto anno insieme, le due società inaugurano oggi una nuova pagina di storia condivisa. Fino al termine della stagione sportiva 2026/2027, infatti, la squadra del Club continuerà a scendere sul parquet con la denominazione di Acqua S.Bernardo Cantu.

Un sodalizio nato a fine novembre del 2018, quando S.Bernardo divenne il title sponsor di Cantù e iniziato ufficialmente anche sul campo il 9 dicembre dello stesso anno. Una data che rimarrà nella storia come la prima delle 215 partite ufficiali che Pallacanestro Cantù e S.Bernardo hanno affrontato insieme in questi sei anni. Un conteggio che però è destinato a essere aggiornato nuovanuovamete.

Il commento di Antonio Biella

"Il legame tra Acqua S.Bernardo e Pallacanestro Cantù è nato in un momento difficile della gloriosa storia canturina, a un passo dal baratro, nel lontano dicembre 2018. Da allora tante "gocce" d'acqua sono passate sotto i ponti, tra successi e delusioni. In questi giorni stiamo vivendo un momento non felice, mentre vediamo scorrere sullo sfondo programmi di lungo periodo, sportivi e non - commenta il direttore generale di S.Bernardo, Antonio Biella - Ecco che oggi siamo orgogliosi di annunciare il proseguimento della nostra lunga storia d'amore per altri, importanti, anni, che ci condurranno per mano verso il centenario di Acqua S.Bernardo, il 90° della Pallacanestro Cantù e l'inaugurazione della nuova Arena".

Le parole del presidente Allievi

"Questa è la conferma di un legame che non è solo commerciale, perché quello che unisce la famiglia Biella e il gruppo S.Bernardo al nostro Club è un legame fatto di affetto e di passione - commenta Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù - Il loro supporto in questi sei anni insieme è stato una solida certezza per la nostra società e siamo orgogliosi di poter continuare questa avventura. Noi ci metteremo tutto il nostro impegno, tocca a noi ora dare le soddisfazioni all'Acqua S.Bernardo che non siamo riusciti a dare in questi anni".

L'annuncio su Brienza

Così Sandro Santoro: "Si inizia un nuovo corso, una nuova stagione e credo che non ci fosse mmodo migliore per farlo. La scelta che abbiamo condiviso con nicola credo sia stata una scelta importante. Abbiamo avuto anche la capacità di portare a Cantù il miglior allenatore dell'annodella A1. Nicola ha sposato in toto quello che abbiamo proposto. Era necessario ripartire con grande entusiasmo e lo abbiamo trovato in lui".

Le prime parole di Brienza dopo l'ufficializzazione: "Grazie per le belle parole. Sono emozionato contento ed entusiasta. Èuna bellissima sfida che ci accingiamo a percorrere assieme. Ammetto che la cosa che mi ha entusiasmato di più è quello che ho visto dietro il campo. Conosco la realtà ed è stata una scelta facile. Pensiamo di poter creare una squadra che possa darci delle soddisfazioni. Nelle ultime annate è mancato poco, dettagli e fortuna. La fortuna dobbiamo andare a cercarla, ma con il grande supporto che abbiamo potremo fare bene".