Inizia bene l'avventura ai playoff per l'Acqua S.Bernardo Cantù che si prende Gara 1 dei quarti di finale con un ottimo secondo tempo. Lunedì si torna a Desio, sempre alle ore 20:30, per la seconda partita della serie.

La Pallacanestro Cantù inizia i playoff con una vittoria

McGee e Mian sbloccano i tabellini con due triple. La partita prosegue con una lunga fase di equilibrio, con Cantù che prova più volte a trovare un break, ma la Fortitudo risponde sempre. A spezzarlo è l’uscita dalla panchina di Aradori, che trascina Bologna al comando con un quarto da 14 punti personali. Fortitudo avanti 18-24 dopo dieci minuti. Moraschini impatta la contesa con una tripla. Baldi Rossi riporta avanti Cantù, ma Freeman risponde immediatamente. L’Acqua S.Bernardo prende energia e Basile, Moraschini e ancora Baldi Rossi confezionano il +6. Aradori e Gabriel tengono la Fortitudo in scia. Moraschini segna i liberi che mandano le squadre all’intervallo sul 41-38. Valentini guida l’arrembante avvio di ripresa di una Cantù che ritocca il massimo vantaggio a +9. Gabriel scuote Bologna con una tripla. La Fortitudo si riavvicina ancora, ma è capitan Baldi Rossi a riportare il vantaggio canturino in sicurezza con una tripla. Sulla sirena Pani indovina il canestro da quasi metà campo che vale il 56-52 di fine terzo quarto. L’Acqua S.Bernardo cerca l’allungo decisivo e, con le triple di Baldi Rossi e De Nicolao, trova il primo vantaggio in doppia cifra della serata. Bologna accusa il colpo e Cantù aumenta ancora il suo vantaggio con un Baldi Rossi scatenato. I biancoblù possono controllare sino alla sirena finale.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA 72 – 64 (18-24, 23-14, 15-14, 16-12)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 8, Baldi Rossi 13, Moraschini 14, De Nicolao 4, Piccoli 4, Beltrami N.E., Basile 20, Hogue 2, Riismaa 2, McGee 3, Viganò N.E., Okeke 2.

Fortitudo Bologna: Costoli N.E., Vencato, Aradori 23, Gabriel 11, Battistini N.E., Bolpin 2, Panni 3, Cusin 4, Mian 5, Fantinelli 3, Freeman 13.

Arbitri: Radaelli, Moretti, Nuara.

Spettatori: 4007

Parla coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo Gara 1 dei quarti di finale playoff.