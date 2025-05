La Pallacanestro Cantù non chiude la serie e perde contro Bologna

La Pallacanestro Cantù non riesce a espugnare il PalaDozza. La Fortitudo Bologna prende il largo nei due quarti finale e allunga così la serie. Le due squadre torneranno così sullo stesso parquet alle 20.30 di sabato 17 maggio per Gara 4.

Bologna-Pallacanestro Cantù: la cronaca

Il primo canestro di Gara 3 è una tripla di McGee. Mian sblocca la Fortitudo, ma l’Acqua S.Bernardo continua a colpire da lontano con Valentini e Basile, rimanendo al comando. Bologna prova a rientrare, ma Piccoli e Moraschini tengono avanti Cantù. Dopo i primi 10 minuti di gioco gli ospiti conducono 17-23.

Moraschini e Baldi Rossi portano immediatamente il vantaggio canturino in doppia cifra. Aradori si carica la Fortitudo sulle spalle, ma l’Acqua S.Bernardo non trema e, affidandosi al tiro da tre, si mantiene al comando. Nel finale Bologna torna ad avere uno svantaggio in singola cifra, ma all’intervallo è sotto 32-40.

Anche il secondo tempo si apre con una tripla di McGee. Gabriel sale di colpi e riporta la partita in parità. Cantù non segna più e Bologna va avanti per la prima volta con un canestro di Fantinelli. Basile risponde con una tripla, ma ormai Gabriel è inarrestabile e si inventa un gioco da tre punti. Il finale di quarto è tutto a favore della Fortitudo, che chiude avanti 55-49.

L’Acqua S.Bernardo non si riprende e sprofonda a -11. Basile prova a dare il via a una possibile reazione canturina, ma l’inerzia resta a favore di una Bologna che ha ormai la partita in mano. Gli ultimi minuti servono solo a decidere il risultato finale. La Fortitudo vince 77-68 e allunga la serie.

Il tabellino

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 77 – 68 (17-23, 15-17, 23-9, 22-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 3, Baldi Rossi 8, Moraschini 9, De Nicolao 2, Piccoli 9, Basile 15, Hogue 1, Riismaa 1, McGee 18, Okeke 2.

Fortitudo Bologna: Ferrucci N.E., Bonfiglioli N.E., Aradori 8, Gabriel 20, Battistini N.E., Bolpin 8, Panni 6, Cusin 2, Mian 9, Fantinelli 15, Freeman 9, Sabatini N.E.

Arbitri: L. Attard, Perocco, Morassutti.

Coach Brienza: "Siamo 2 a 1, sabato si riparte"

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo Gara 3 dei quarti di finale playoff.