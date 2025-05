La Pallacanestro Cantù perde contro Bologna: si va a Gara 5

Niente da fare per la Pallacanestro Cantù che non riesce a chiudere la serie per proseguire il suo cammino. Per la quarta volta consecutiva nella serie è la squadra di casa a vincere. La Fortitudo Bologna si impone in Gara 4 74-68. L’accesso alla semifinale si giocherà così nella decisiva Gara 5 del PalaDesio, in programma martedì 20 maggio alle 20.30.

La Pallacanestro Cantù perde contro Bologna: la cronaca

Basile apre Gara 4 con una tripla, dall’altra parte del campo risponde Freeman. Gabriel prova a spezzare l’equilibrio iniziale con due triple, ma Cantù resta a contatto grazie a Okeke. Il duo americano della Fortitudo trascina i padroni di casa a +9. Il primo quarto termina sul 25-17. Baldi Rossi prova a scuotere l’Acqua S.Bernardo, ma Bologna risponde con Mian e Panni. I biancoblù rimangono in scia, ma Freeman ristabilisce il vantaggio casalingo a +9. Negli ultimi minuti la Fortitudo riesce a ritoccare ulteriormente a proprio favore il divario e ad andare all’intervallo sul 39-28. L’Acqua S.Bernardo prova ad alzare l’intensità, ma continua a segnare pochi canestri. Gabriel vive un’altra serata di grazia al tiro da 3 punti e rafforza il vantaggio bolognese. Moraschini cerca di suonare la carica con una tripla, ma Cantù non riesce a trovare continuità offensiva e chiude il terzo quarto sotto 55-44. L’Acqua S.Bernardo non ci sta e piazza un break di 5-0 in avvio di ultimo quarto. Freeman sblocca la Fortitudo, ma Basile risponde subito con una tripla. Cantù ha più volte il pallone per tornare a un solo possesso di distanza, ma non riesce a capitalizzare. Bologna riesce a rafforzare il vantaggio, ma Cantù con un ultimo guizzo torna a -3 a 33 secondi dalla fine. L’ultimo attacco della Fortitudo è complicatissimo, ma Fantinelli si inventa la tripla che chiude i giochi.

Il tabellino

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 74 – 68 (25-17, 14-11, 16-16, 19-24)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 5, Moraschini 11, De Nicolao, Piccoli 5, Basile 18, Hogue 5, Riismaa, McGee 17, Okeke 2.

Fortitudo Bologna: Ferrucci N.E., Bonfiglioli N.E., Aradori 3, Gabriel 25, Battistini N.E., Bolpin 1, Panni 3, Cusin 4, Mian 4, Fantinelli 14, Freeman 18, Sabatini N.E.

Arbitri: Vita, Berlangieri, Centonza.

Coach Brienza: "E' una serie difficilissima"

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo Gara 4 dei quarti di finale playoff.