La Pallacanestro Cantù precipita: altra sconfitta contro Tortona

L’Acqua S.Bernardo Cantù esce sconfitta al termine di una gara molto combattuta e decisa solo nei possessi finali. In bilico la posizione di coach Nicola Brienza.

Pallacanestro Cantù: la gara

Green fa il suo esordio in quintetto, prendendo il posto di un Moraschini condizionato da una contusione al ginocchio. Sneed e Riismaa segnano i primi due canestri della gara. L’Acqua S.Bernardo prova subito a mandare un segnale, volando a +13 grazie a una raffica di triple. Tortona si scuote e risponde, tornando a un solo possesso di distanza. Sneed e Bortolani proteggono però il vantaggio canturino. Dopo dieci minuti, l’Acqua S.Bernardo è avanti 27-19. Tortona si riavvicina nuovamente, tornando a -5 in avvio di secondo quarto. Bortolani replica con un’altra tripla. Gli ospiti cambiano però marcia e dopo una lunga rincorsa trovano il primo vantaggio della propria gara proprio nei possessi finali del quarto con Hubb. All’intervallo Tortona conduce 44-46.

Hubb prova immediatamente ad allungare, ma Bortolani risponde. Gli ospiti vanno per la prima volta a +5, ma Ajayi e Green tengono Cantù in scia. È ancora Green, con una tripla, a riportare i biancoblù davanti nel punteggio. Nel finale Strautins e Ajayi segnano nel cuore delle due aree, sono quindi i liberi di Bortolani a siglare il definitivo 62-62. Baldasso, Hubb e Gorham portano Tortona a +6. Bortolani sblocca Cantù, che ritrova ritmo offensivo e passa al comando con una tripla di Basile. Strautins firma il controsorpasso. Sono proprio le giocate nelle due metà campo dell’ala italo-lettone a fare la differenza negli ultimi due minuti. Tortona si prende i due punti.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – BERTRAM DERTHONA TORTONA 79 – 85 (27-19, 17-27, 18-16, 17-23)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard, Moraschini N.E., De Nicolao 5, Ballo 11, Bortolani 23, Molteni N.E., Sneed 8, Basile 9, Green 19, Ajayi 4, Zimonjic N.E., Okeke N.E.

Bertram Tortona: Vital 14, Hubb 10, Gorham 10, Pecchia 2, Chapman 9, Bresciani N.E., Tandia N.E., Strautins 19, Baldasso 8, Olejniczak 10, Riismaa 3.

Arbitri: Giovannetti, Dori, Catani.

Spettatori: 4317

Le parole del coach

Nicola Brienza ha parlato a fine match