La Pallacanestro Cantù presenta le Final Four di Coppa Italia. Berdini: "Vogliamo regalare soddisfazioni ai tifosi"

Si avvicinano sempre di più le Final Four di Coppa Italia LNP Old Wild West di Serie A2 e di Serie B, l'evento organizzato da Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù che andrà in scena a Busto Arsizio il prossimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 marzo. E proprio questa mattina, lunedì 6 marzo 2023, presso la sala consiliare del Comune di Busto Arsizio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Tra i presenti: il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli; l’assessore allo Sport, Maurizio Artusa; il presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi; il segretario generale di LNP, Massimo Faraoni; il general manager della Pallacanestro Cantù, Alessandro Santoro; il direttore generale della Uyba Volley, Mattia Moro; e il giocatore dell’Acqua S.Bernardo, Nicola Berdini.

"Siamo felici di poter ospitare questa Final Four - ha esordito il primo cittadino bustocco Antonelli -. Un evento di alto livello che va ad arricchire la nostra agenda per il 2023, anno in cui siamo stati insigniti del titolo di Città Europea dello Sport. Dobbiamo ringraziare anche la Uyba Volley che ha messo a disposizione il palazzetto da loro gestito. I tifosi di basket sono tanti a Busto Arsizio e siamo contenti di offrire loro questo importante evento".

"Busto Arsizio è protagonista in competizioni di alto livello in altre discipline - le parole dell’assessore Artusa -. Proprio per questo motivo siamo orgogliosi di poter collaborare e imparare da chi si occupa di queste attività in prima persona. Ci tengo anche a ricordare che il nostro palazzetto è intitolato alla memoria dell’atleta bustocca Maria Piantanida, che fu una pioniera della pallacanestro femminile in Italia".

Le parole del presidente Allievi

"Come club ce la stiamo mettendo tutta perché questa Final Four sia un successo - ha sottolineato il patron Allievi -. Ringrazio il Comune di Busto Arsizio e la Uyba Volley per la collaborazione nell’organizzazione delle finali di Coppa Italia. Un grazie anche a BCC Cantù per il supporto e a LNP per aver accolto favorevolmente il nostro progetto. Il nostro staff si sta impegnando per fare in modo che ci sia una manifestazione di grande rilievo. Con la collaborazione di tutti raggiungeremo un risultato mediatico di alto livello. È un piacere essere a Busto Arsizio proprio nell’anno in cui è Città Europea dello Sport".

"Possiamo contare su una copertura televisiva dell’evento importante - ha affermato il segretario generale di LNP, Faraoni -. Le gare della Final Four saranno trasmesse in diretta integrale per gli abbonati sulla piattaforma streaming LNP Pass e sul canale MS Channel, grazie alla partnership con Mediasport Group, Media Tv partner di LNP per la terza stagione".

"Stiamo organizzando un evento che possa essere ricordato - ha puntualizzato il general manager canturino Santoro -. Vogliamo stimolare di nuovo l’attenzione per intercettare tutti gli appassionati possibili, oltre a gestire la competizione sportiva vera e propria. In campo ci saranno squadre che vogliono ambire a salire di categoria e sono sicuro che sarà una festa dello sport e della pallacanestro italiana".

"Siamo orgogliosi di poter collaborare con Pallacanestro Cantù, mettendo a disposizione l’arena che abbiamo in gestione - ha spiegato il general manager della Uyba Volley, Moro -. Anzi speriamo che ci siano altre occasioni come questa in futuro, nell’attesa che i nostri amici canturini possano ultimare il progetto della loro nuova arena".

Il commento di Berdini

"Siamo ansiosi di poter disputare in casa questa Final Four - ha commentato Berdini -. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".

Nel frattempo, LNP ricorda che si è aperta la terza fase di vendita legata alla biglietteria per la Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West. Qui si possono comprare i tagliandi, con i prezzi dei vari settori e si possono consultare le informazioni sull’evento.

Attraverso il portale Ticketmaster, Official Ticketing Partner di LNP, fino a venerdì 10 marzo è attiva la terza fase della vendita degli abbonamenti per i due giorni dell'evento (comprensivo delle 6 gare disputate) e dei biglietti per la singola giornata di gara. A prezzi vantaggiosi rispetto all’acquisto dei tagliandi nel weekend di gara (sia online che al botteghino della E-Work Arena).