La Pallacanestro Cantù saluta anche Nikolic, esercitata la clausola di rescissione dal giocatore

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù dovrà fare a meno di Stefan Nikolic per la prossima stagione perché il giocatore serbo ha esercitato una clausola contrattuale che gli consentiva di uscire unilateralmente dal contratto. Un duro colpo per tifosi e società che perdono uno dei giocatori più talentuosi del roster, ma che già lo scorso anno era stato corteggiato da club di Serie A1 e che ora sembrano averlo convito a provare il salto di categoria.

Il commento di Santoro

“La crescita di Stefan Nikolic nei tre anni a Cantù costituisce una garanzia della qualità del lavoro che abbiamo sviluppato in questo periodo insieme – commenta Alessandro Santoro – È evidente che il richiamo di situazioni diverse rispetto al nostro campionato è sempre forte. Abbiamo fatto più del massimo sforzo per continuare a lavorare insieme, ma la scelta è stata diversa. Resta la soddisfazione dei suoi miglioramenti individuali, che credo gli abbiano aperto la prospettiva per una nuova esperienza”.

La Pallacanestro Cantù ha sottolineato i ringraziamenti a Nikolic per l’impegno profuso sul campo nelle tre stagioni trascorse in biancoblù e gli ha augurato le migliori fortune per il prosieguo della carriera.