La Pallacanestro Cantù sbanca Torino ed è seconda da sola.

La S.Bernardo-Cinelandia ritrova la vittoria (76-87) e con un’ottima prestazione costringe la Reale Mutua alla prima sconfitta in casa del campionato.

La cronaca

Grande intensità fin dai primi secondi, con i padroni di casa che provano subito a scappare affidandosi ai canestri dal pitturato, e con la tripla di De Vico che vale due possessi pieni di vantaggio. Cantù ritrova la via del canestro grazie al rientrante Burns e rimane in scia. Anche Torino trova però punti importanti dalla panchina con Pepe e mantiene invariato il vantaggio. Nel finale il protagonista è Hickey, che con 4 punti consecutivi riporta la S.Bernardo-Cinelandia a un solo punto di distanza. Il primo quarto si chiude 22-21 per Torino.

Il secondo quarto

Young batte Cusin e Cantù prende così il comando della partita. Il lungo americano della S.Bernardo-Cinelandia inizia un personale show con tre canestri consecutivi che sospingono la prima fuga canturina della partita. Pepe sblocca Torino dopo oltre 2’ di digiuno offensivo, ma Bucarelli e Young replicano e portano il vantaggio di Cantù oltre la doppia cifra. Vencato da 3 prova a riavvicinare Torino, ma Baldi Rossi e un micidiale Young, 16 punti nel solo secondo quarto per lui, ritoccano il massimo vantaggio biancoblu a quota +13. L’ultimo a muovere la retina è Thomas, che sancisce il 38-48 di fine primo tempo.

Il secondo tempo

Thomas e Kennedy provano ad accendersi, ma Nikolic e Baldi Rossi respingono immediatamente il tentativo di rientro di Torino. La S.Bernardo-Cinelandia continua a produrre canestri e la bomba del +16 di Hickey vale addirittura il nuovo massimo vantaggio. De Vico e Schina cerca di scuotere Torino, ma Baldi Rossi e Young respingono l’assalto dei gialloblu, mandando le due squadre all’ultimo riposo sul 55-70 per Cantù. Con la S.Bernardo-Cinelandia che sembra essere in controlla della partita, è Cusin a cercare l’ultimo sussulto, ma un ottimo Berdini e il solito Young respingono ogni velleità di rientro dei padroni di casa. Kennedy e Poser prova a rendere meno pesante il passivo, ma Hickey sigilla la vittoria della S.Bernardo-Cinelandia che si impone per 76 a 87.