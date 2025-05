La Pallacanestro Cantù sfida la Fortitudo Bologna per la gara 2 del primo turno di playoff. Nel corso della prima partita, le due storiche rivali hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo, caratterizzato dall'alta intensità e da una cornice di pubblico che non si vede spesso a queste latitudini cestistiche. Le premesse per una vibrante gara 2, quindi, ci sono tutte.