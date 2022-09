Si è tenuta ieri sera, lunedì 26 settembre 2022 presso la splendida location del Castello di Casiglio di Erba, la presentazione ufficiale dell'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù agli sponsor. La serata si è aperta con un discorso, pronunciato con cuore in mano, dal presidente Roberto Allievi, un momento carico di canturinità che ha ricordato il difficile percorso affrontato per rialzare la società biancoblù, ma che allo stesso tempo ha fatto sognare un futuro radioso gli appassionati presenti.

Il video

La Pallacanestro Cantù si presenta in grande stile agli sponsor

La serata, riservata a istituzioni e partner biancoblù, ha registrato un’affluenza di oltre 150 persone. Alla conduzione il giornalista di Sky Sport ed esperto di basket Alessandro Mamoli,

che, in un emozionante viaggio tra passato, presente e futuro del Club, ha introdotto i tanti ospiti presenti, lo staff e i giocatori canturini.

In apertura di serata gli interventi di Roberto Allievi, Presidente di Pallacanestro Cantù, e di Sergio Paparelli, Presidente di Cantù Next, che hanno illustrato lo stato dell’arte della società e del progetto per la realizzazione della nuova Arena. Ha poi preso la parola l’Onorevole, Nicola Molteni, fresco di rielezione alla Camera dei Deputati, che ha rimarcato: "I valori della canturinità e l’importanza del progetto del nuovo palazzetto".

Dichiarazioni a cui hanno fatto eco quelle di Antonio Rossi, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, che ha confermato: "L'adesione di Regione Lombardia all'accordo di programma proposto dal Comune di Cantù". Rossi ha anche definito la nuova Arena: "Un’opera strategica in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026". Un impegno concreto, come hanno sottolineato anche Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, e Fabrizio Turba, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio Regionale, che seguiranno in prima persona l'iter previsto dall’accordo di programma.

Un caloroso abbraccio alla nuova squadra è poi arrivato dal vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni, e dal sindaco di Desio, Simone Gargiulo. Prima della passerella di tecnici e atleti, spazio al saluto di Antonio Biella, Direttore Generale del Main Sponsor Acqua S.Bernardo e membro del CdA di Pallacanestro Cantù. A seguire la sorpresa della serata con la presentazione della nuova divisa ufficiale per la stagione 2022/2023. Gran finale con le interviste a coach Meo Sacchetti, Fabrizio Frates (Direttore Sportivo) e ad Alessandro Santoro (General Manager).

Ma le presentazioni per la Pallacanestro Cantù non sono finite: stasera, martedì 27 settembre, si terrà in piazza Garibaldi la consueta presentazione ai tifosi.