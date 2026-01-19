La Pallacanestro Cantù tiene testa a Brescia, ma cade nel finale

Coach Nicola Brienza: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché, per i nostri limiti e le nostre qualità, abbiamo fatto una partita eccezionale"

La Pallacanestro Cantù lotta fino agli ultimi minuti contro Brescia, ma deve mettere a referto l’ennesima sconfitta. Serata amara ieri, domenica 18 gennaio 2026, nel risultato pur con una buona prestazione offerta.

Pallacanestro Cantù: la cronaca

Coach Brienza sceglie Chiozza, Bortolani, Green, Sneed e Ballo nel quintetto. Ndour e Ivanovic provano subito a lanciare Brescia, ma Cantù risponde con Chiozza, che firma il primo vantaggio canturino con tre triple consecutive. L’ingresso di Burnell ridà ritmo alla Germani, che torna avanti. De Nicolao trova però il canestro del 21-20. L’Acqua S.Bernardo allunga a +7 con una fiammata, ma Brescia si riporta rapidamente a un solo possesso di distanza. Ajayi rinforza il vantaggio canturino, che con Green supera la doppia cifra. È ancora Burnell ad accorciare nel finale di quarto. Le due squadre vanno al riposo sul 41-36.

Brescia impatta immediatamente la gara e Rivers segna il sorpasso. Ballo sblocca Cantù, che torna avanti grazie a una tripla di Bortolani. I padroni di casa rimangono al comando con un paio di grandi canestri di Green, ma gli ospiti restano sempre in scia. È De Nicolao a firmare il 56-53 di fine terzo quarto. Massinburg riporta avanti Brescia, ma Green risponde. Sneed firma il controsorpasso, Cantù entra così negli ultimi tre minuti di gioco avanti di due lunghezze. Della Valle segna da tre, ma Sneed fa altrettanto. Rivers trova un’altra tripla per il +1 ospite. Nell’ultimo minuto non segna più nessuno e Cantù è costretta a commettere fallo su Della Valle, che non trema ai liberi. Green segna un canestro veloce da due punti. Della Valle fa ancora due su due a cronometro fermo. L’Acqua S.Bernardo non trova la tripla del pareggio e Burnell ritocca ai liberi il 71-76 finale.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GERMANI BRESCIA 71 – 76 (21-20, 20-16, 15-17, 15-23)

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 15, Moraschini 5, De Nicolao 4, Ballo 7, Bortolani 3, Molteni N.E., Sneed 10, Basile 3, Green 16, Ajayi 8, Zimonjic N.E., Okeke N.E.

Germani Brescia: Bilan 9, Ferrero N.E., Massinburg 6, Doneda N.E., Santinon N.E., Della Valle 17 Ndour 8, Burnell 15, Ivanonic 11, Mobio, Rivers 5, Cournooh 5.

Arbitri: Lanzarini, Valzani, Galasso.

Spettatori: 4238

Le parole di Brienza

A fine gara a parlare è stato coach Nicola Brienza: “Onestamente diventano ridondanti queste conferenze. Ho fatto i complimenti alla squadra perché, per i nostri limiti e le nostre qualità, abbiamo fatto una partita eccezionale. Abbiamo tenuto Brescia a 76 punti, sporcando difensivamente quasi tutto quello che possono fare, con un ottimo lavoro su Della Valle, Bilan e Burnell. Siamo stati abbastanza lucidi per due quarti in attacco, poi soprattutto Chiozza è un po’ calato e i cinque falli di De Nicolao ci hanno costretto ad allungare il suo minutaggio. Speravo di arrivare negli ultimi minuti con lui più fresco. Abbiamo tirato male di squadra e, in una partita decisa ai possessi contro la capolista, fa la differenza. Al netto delle ottime prestazioni delle ultime settimane, anche il nostro record terribile incide sulla serenità nel giocare certi possessi e nel prendere certi tiri”.