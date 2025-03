La Pallacanestro Cantù scalda i motori per le final four di Coppa Italia, che si disputeranno a partire da venerdì 14 marzo a Bologna.

La Pallacanestro Cantù verso le final four di Coppa Italia: ecco la divisa

La sede del Gold Sponsor TABU ha ospitato la presentazione ufficiale della divisa speciale che accompagnerà l’Acqua S.Bernardo. La divisa, realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà e Checkpoint, è stata ispirata proprio da TABU, azienda leader a livello mondiale nell’industria del legno. Un settore storicamente importante per la città, che Pallacanestro Cantù ha voluto omaggiare nel mese che conduce al Salone del Mobile. Proprio la famiglia Tagliabue ha fatto gli onori di casa, aprendo questa conferenza con il saluto di Enrico e il commento di Andrea. “Ho cercato di immaginare questa Coppa Italia con quattro parole, legate ad altrettante persone presenti oggi. Tenacia: quella di Filippo Baldi Rossi in tutte le partite. Adrenalina: che Santoro ispira in ogni occasione. Battaglia: quella che mette in campo il nostro allenatore. Infine, l’urlo della vittoria di Moraschini, che è l’augurio che faccio alla squadra”.

Il presidente: "Cerchiamo di aggiungere un trofeo alla bacheca"

Il presidente Roberto Allievi ha sottolineato l’importanza della partnership con TABU, ma anche di questa Coppa Italia per il Club.

“Ringrazio la famiglia Tagliabue per la vicinanza che ci garantisce da tanti anni. La loro azienda è un’eccellenza nel mondo del mobile. Come Pallacanestro Cantù, cerchiamo di prendere qualche insegnamento dal vostro successo per provare già da venerdì ad aggiungere un trofeo alla nostra bacheca”.

A seguire, il GM Alessandro Santoro si è soffermato sulla divisa speciale.

“Siamo molto felici di questa maglia, che certifica la bontà della collaborazione degli uffici di Erreà con quelli di Checkpoint e i nostri. Siamo molto felici e orgogliosi di averla realizzata insieme ad aziende di livello, come ovviamente TABU”.

Un concetto ribadito dal Responsabile dell’area basket di Erreà, Massimo Olivieri.

“Siamo veramente orgogliosi, anche grazie all’ottimo lavoro del nostro distributore Checkpoint, per questa collaborazione con Cantù e tutto il settore giovanile del PGC, che oggi tocca un’altra importante tappa che è motivo di grande soddisfazione”.

Brienza: "Sarà entusiasmante"

Coach Nicola Brienza ha presentato invece la sfida sportiva che aspetta l’Acqua S.Bernardo in queste Final Four.

“Questa è una manifestazione che esula dal percorso del campionato, sarà una Final Four entusiasmante, anche perché giocheremo in un palazzetto magnifico di una città che è riconosciuta come la capitale del basket. Noi ci andremo con l’idea di fare il meglio possibile, cioè, provare a vincere. Insieme a noi ci saranno quelle che penso siano le migliori quattro squadre del campionato, sicuramente nel girone di andata e infatti si sono tutte qualificate con merito. C’è quindi la consapevolezza della difficoltà della sfida, a partire dalla partita di venerdì che sarà contro un’avversaria chiaramente molto forte e contro la quale abbiamo già perso due volte. Siamo tutti vogliosi di cambiare questo trend. I ragazzi in questi due giorni hanno messo la giusta attenzione come sempre e sono contento di come ci stiamo avvicinando alla sfida. C’è la consapevolezza e il rispetto dell’avversario, ma c’è la voglia di regalare un trofeo al Club e ai tifosi. Anche e soprattutto per arrivare nel migliore dei modi al rush finale della stagione”.

Le parole dei giocatori

Il commento del capitano Filippo Baldi Rossi ha sottolineato l’importanza di questa sfida per la squadra.

“Già nella prima partita avremo la possibilità di giocare contro la prima della classe, con cui abbiamo un conto aperto dal punto di vista sportivo, visto che ci ha battuto due volte. Questa è una coppa importante e noi vogliamo fare bene. Negli ultimi giorni abbiamo fatto allenamenti di alto livello, alzando ulteriormente l’intensità. La squadra è carica e vuole tornare a casa con qualcosa di importante”.

Infine, Riccardo Moraschini ha chiuso la conferenza stampa con le sue sensazioni.