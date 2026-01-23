La Pallanuoto Como rompe il ghiaccio contro Milano1: tempo di derby in Serie C

I ragazzi della Pallanuoto Como sono pronti a tornare in vasca per il super derby lombardo di Serie C contro Milano1.
Serie C in vasca
Dopo le prime due sconfitte ora la Pallanuoto Como è pronta a tornare nella vasca amica di Cantù dove domani, sabato 24 gennaio, alle ore 18.30 ospiterà per il 3° turno del campionato maschile il PN Milano1. Un altro derby lombardo per i ragazzi diretti da coach Giovanni Dato che vogliono rompere il ghiaccio e conquistare i primi punti contro la pari classifica milanese.
Il programma del 3° turno d’andata
Sabato 24 gennaio ore 18.30 Como-Milano1, Onda Blu Dalmine-Project Sport, Arese-Sestri, Andrea Doria-Bocconi, Busto-Novara.
Classifica del girone, Serie C
Busto PN, Onda Blu Dalmine, SG Sport Arese, WP Novara 6; Andrea Doria, Bocconi Sport Team 3; Pallanuoto Como, CN Sestri, Project Sport, PN Milano1 0.