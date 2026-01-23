Pallanuoto maschile

La Pallanuoto Como rompe il ghiaccio contro Milano1: tempo di derby in Serie C

Per il 3° turno di C la squadra laraina torna tra le mura amiche sabato 24 alle ore 18.30

Como · 23/01/2026 alle 16:40

I ragazzi della Pallanuoto Como sono pronti a tornare in vasca per il super derby lombardo di Serie C contro Milano1.

Serie C in vasca

Dopo le prime due sconfitte ora la Pallanuoto Como è pronta a tornare nella vasca amica di Cantù dove domani, sabato 24 gennaio,  alle ore 18.30 ospiterà per il 3° turno del campionato maschile il PN Milano1. Un altro derby lombardo per i ragazzi diretti da coach Giovanni Dato che vogliono rompere il ghiaccio e conquistare i primi punti contro la pari classifica milanese.

Il programma del 3° turno d’andata

Sabato 24 gennaio ore 18.30 Como-Milano1, Onda Blu Dalmine-Project Sport, Arese-Sestri, Andrea Doria-Bocconi, Busto-Novara.

Classifica del girone, Serie C

Busto PN, Onda Blu Dalmine, SG Sport Arese, WP Novara 6;  Andrea Doria, Bocconi Sport Team 3; Pallanuoto Como, CN Sestri, Project Sport, PN Milano1 0.

Pallanuoto Como in C 2026- foto social pallanuoto Como
Pallanuoto Como – foto social pallanuoto Como
