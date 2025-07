La Pallavolo Cabiate annuncia: Redaelli vice della B2 e Pozzoli nuovo preparatore

Volley femminile

Ufficialità importanti nello staff 2025/26 della società brianzola.

Prende sempre più forma e volti la nuova Pallavolo Cabiate che parteciperà al campionato di serie B2 femminile 2025/26.

Pallavolo Cabiate, all'attacco

Dopo aver annunciato Mario Motta quale nuovo coach della prima squadra in casa cabiatese sono stati ufficializzati come vice allenatore Angelo Redaelli e come preparatore atletico Emanuele Pozzoli. Per Redaelli si tratta di fatto di una promozione in serie cadetta dopo il prezioso contributo fornito nella passata stagione come vice e team manager del gruppo C /Under18. Questo il comento di Redaelli: “Sono contento di proseguire questa esperienza a Cabiate e ho apprezzato che società e capo allenatore mi abbiano coinvolto in questo progetto. Spero di poter contraccambiare con impegno e serietà per il raggiungimento dei nostri obiettivi”. Come detto preparatore atletico della prima squadra nella prossima stagione sarà Emanuele Pozzoli da anni impegnato in varie discipline sportive dal calcio, alla pesistica e al bob al fianco della Nazionale italiana B. La sua esperienza nel volley è iniziata invece con la Pallavolo Arosio, poi come preparatore atletico della selezione femminile provinciale e quindi a Turate. Ora è pronto per la nuova avventura a Cabiate: “Ho accettato questa collaborazione perché sono da sempre un agonista e il progetto di Cabiate è molto stimolante. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per portare miglioramenti alle atlete nei movimenti funzionali alla pallavolo e nella preparazione atletica generale”. Da segnalare che in campo dirigenziale è stato confermato Giorgio Crespi in veste di direttore sportivo della serie B di Cabiate e del settore giovanile.