La Pallavolo Cabiate apre bene il ritorno e ritrova la vittoria dopo oltre due mesi

Ripartenza giusta per la Pallavolo Cabiate che ha aperto il girone di ritorno di serie B1 femminile riassaporando il gusto della vittoria che mancava da oltre due mesi. La Clerici Auto infatti nel match casalingo del weekend ha battuto come nel match d'andata una Trentino Enregie Argentario molto combattiva fino all'ultimo punto. Mvp del match Fiorella Bizzotto, Ora la Pallavolo Cabiate è già tornata in palestra per preparare la prossima sfida di sabato 8 in Sardegna ospite del Capo D'Orso Palau che all'andata si impose con un netto 0-3.

Pall. Cabiate-Trentino Energie Argentario 3-0

Parziali: 25-23, 25-22, 27-25

Cabiate: Colombo 14 Crespi 13 Bizzotto 11 Bordignon 11 Ghezzi 8 Casarotti 2

Risultati del 1° turno di ritorno serie B1 donne

Sabato 1 febbraio ore 21 Pall. Cabiate-Trentino Energie Argentario 3-0, Volano-Parella 3-0, Villa Cortese-Santena 3-0 , Club Italia- Savis Volpiano 3-2, Legnano-Capo d'Orso Palau 3-2, Don Colleoni-Libellula 2-3, Chiavenna-Novara 3-1.

Classifica girone A di serie B1 donne

Villa Cortese 38; Santena 32; Volano 31; Savis Volpiano 30; Capo D'Orso Palau 27; Libellula 24; Focol Legnano 202 Novara 19; Parella, Club Italia 16; Clerici Auto Cabiate 13; Don Colleoni 11; Trentino Energie 10; Chiavenna 5.

Programma del 2° turno di ritorno serie B1 donne

Sabato 8 febbraio ore 19 Capo D'Orso Palau-Cabiate, Parella-Club Italia, Libellula-Villa Cortese, Trentino Energia-Volano, Santena-Legnano, Nvara-Don Colleoni, Savis Volpiano-Chiavenna.