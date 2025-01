La Pallavolo Cabiate apre il 2025 vincendo l'amichevole contro Gobbo Allest. Duovolley

Se il buon giorno si vede dal mattino il 2025 promette bene per la Pallavolo Cabiate che ieri ha giocato e vinto la prima amichevole dell'anno nuovo superando per 3-1 la Gobbo Allest. Duovolley, formazione cadetta al momento al quinto posto del girone B del campionato di Serie B2 femminile.

La partita

Un allenamento congiunto davvero utile e positivo per la Clerici Auto che ha vinto i primi tre set molto combattuti per poi cedere in volata nel quarto. Per la squadra di coach Gilles Reali era importante tornare a vincere dopo le difficoltà di fine 2024 e per preparare la ripresa del campionato di B1 prevista per l'11 Gennaio contro Villa Cortese. Intanto oggi Cabiate torna già in campo per una seconda amichevole contro la Polisportiva Mondello.

Il tabellino di Pall. Cabiate-Gobbo Allest. Duovolley 3-1

Parziali: 25-23, 27-25, 25-19, 23-25

Cabiate: Crespi 21, Bordignon 13, Nagy 13, Colombo 13, Bizzotto 7, Niccoli 5, Carpani 2. All. Reali.

Programma del 12° turno girone A serie B1 donne

Sabato 11 gennaio ore 18.30 Villa Cortese-Cabiate, Volpiano-Volano, Palau-Chiavenna, Libellula-Legnano, Novara-Parella, Trentino Energie-Club Italia, Santena-Don Colleoni.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 31; Volano 27; Santena 26; Savis Volpiano 25; Capo D'Orso Palau 23; Focol Legnano 18; Libellula, Novara 16; Parella, 12; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.