La Pallavolo Cabiate cade in Sardegna stoppata dal Palau per 3-0

La Pallavolo Cabiate è tornata dalla prima trasferta del girone di ritorno in Sardegna senza punti e con in valigia una sconfitta pesante per 0-3 subita per mano del Capo d'Orso Palau. La Clerici Auto di coach Gilles Reali ci però ha provato soprattutto nei primi due set ma non è riuscita a frenare la squadra locale che si è portata a casa la posta piena. Cabiate ora torna in palestra per preparare il prossimo impegno casalingo di sabato 15 contro la forte Savis Volpiano salita al secondo posto in classifica. Nel match d'andata giocato il 26 ottobre scorso la Savis si impose al tie break per 3-2.

Risultati del 2° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 8 febbraio ore 19 Capo D'Orso Palau-Cabiate 3-0 (25-21, 25-22, 25-17), Parella-Club Italia 3-1, Libellula-Villa Cortese 3-2, Trentino Energia-Volano 3-1, Santena-Legnano 1-3, Novara-Don Colleoni 3-0, Savis Volpiano-Chiavenna 3-0.

Classifica girone A

Villa Cortese 39; Savis Volpiano 33; Santena 32; Volano 31; Capo D'Orso Palau 30; Libellula 26; Focol Legnano 25; Novara 22; Parella 19; Club Italia 16; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie 13; Don Colleoni 11; Chiavenna 5.

Programma del 3° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 15 febbraio ore 21 Cabiate-Savis Volpiano, Santena-Libellula, Volano-Club Italia, Villa Cortese-Palau, Legnano-Novara, Don Colleoni-Trentino Energie, Chiavenna-Parella.