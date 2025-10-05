La Pallavolo Cabiate chiude il precampionato con un pareggio a Novara

La Pallavolo Cabiate ha chiuso con un pareggio di prestigio il suo precampionato in vista dell’esordio in B2 che avverrà sabato prossimo 11 ottobre in casa alle ore 21 contro Agrate.
La gara
La squadra lariana diretta da coach Mario Motta ha infatti disputato un ultimo test amichevole sul campo della ISSA Novara formazione che milita in serie B1 strappando un ottimo pareggio che fa morale e avvalora la preparazione precampionato.
Il tabellino di Issa Novara-Pall. Cabiate 2-2
Parziali 22-25, 22-25, 25-12, 25-18
Cabiate: Mazzi 10, Morolli 10, Crespi G. 7, Visconti 6, Carraretto 5, Erba 4, Crespi A. 4, Federici 4, Colombo 3, Chirulli 2, Lin 1, Ruggiero 1. All. Motta.
Il precampionato
Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3
Mercoledì 17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4
Sabato 20 settembre Valpala Paladina-Cabiate 2-2
Domenica 27 Quadrangolare a Cardano sul Campo con le vittorie contro Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network
Giovedì 2 ottobre Novara Cabiate 2-2