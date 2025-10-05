Volley femminile

La Pallavolo Cabiate chiude il precampionato con un pareggio a Novara

Ultima amichevole molto positiva per la squadra lariana di serie B2

Cabiate · 05/10/2025 alle 14:09

La Pallavolo Cabiate ha chiuso con un pareggio di prestigio il suo precampionato in vista dell’esordio in B2 che avverrà sabato prossimo 11 ottobre in casa alle ore 21 contro Agrate.

La gara

La squadra lariana diretta da coach Mario Motta ha infatti disputato un ultimo test amichevole sul campo della ISSA Novara formazione che milita in serie B1 strappando un ottimo pareggio che fa morale e  avvalora la preparazione precampionato.

Il tabellino di Issa Novara-Pall. Cabiate 2-2

Parziali 22-25, 22-25, 25-12, 25-18

Cabiate: Mazzi 10, Morolli 10, Crespi G. 7, Visconti 6, Carraretto 5, Erba 4, Crespi A. 4, Federici 4, Colombo 3, Chirulli 2, Lin 1, Ruggiero 1. All. Motta.

Mario Motta neo coach cabiate B2
Mario Motta neo coach Cabiate B2 – foto social Pallavolo Cabiate

Il precampionato

Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3

Mercoledì  17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4

Sabato 20 settembre Valpala Paladina-Cabiate 2-2

Domenica 27 Quadrangolare a Cardano sul Campo con le vittorie contro Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network

Giovedì 2 ottobre Novara Cabiate 2-2

Pallavolo Cabiate test ok- foto social Pallavolo Cabiate
Pallavolo Cabiate ultimo test ok a Novara- foto social Pallavolo Cabiate
