La Pallavolo Cabiate doma al tie break la Parella per 3-2

Il ritorno a casa dopo quasi 200 giorni di distanza dall'ultima gara ha portato bene alla Pallavolo Cabiate che vince su Parella.

Torna il successo contro Parella

La squadra di Cabiate ha brindato a un successo che mancava da un mese nel campionato di serie B1 femminile. La Clerici Auto di coach Gilles Reali, però, prima di poter festeggiare la nuova vittoria, ha dovuto affrontare una vera e propria maratona per domare la Parella Torino battuta solo al tie break per 3-2 al termine di una gara combattuta e avvincente. Con questo successo Cabiate aggancia a quota 7 proprio la Parella e ora può preparare al meglio la prossima trasferta di sabato 23 novembre in Valtellina, contro la Volley Academy Chiavenna, in programma alle 18.

Il tabellino di Pallavolo Cabiate-Parella Torino 3-2

Parziali: 20-25, 27-25, 25-19, 23-25, 15-13

Pallavolo Cabiate: Colombo 19, Crespi 18, Bordignon 13, Gotti 12, Bizzotto 11, Ghezzi 2, Passuello 1, Niccoli 1. All. Reali.

I risultati del 6° turno girone A serie B1 donne

Sabato 16 novembre ore 21 Cabiate-Parella 3-1, Palau-Novara 3-1, Santena-Trentino Energie 3-0, Legnano-Savis Volpiano 1-3, Don Colleoni-Club Italia 0-3, Villa Cortese-Volano 3-1, Libellula-Chiavenna 3-1.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 16; Volano 15; Savis Volpiano, Capo D'Orso Palau 14; Libellula 12; Club Italia, Santena 11; Novara 9; Parella, Clerici Auto Cabiate 7; Trentino Energie 5; Focol Legnano 4; Don Colleoni 1; Chiavenna 0.

Il programma del 7° turno girone A serie B1

Sabato 23 novembre ore 18 Volley Academy Chiavenna-Pall. Cabiate, Novara-Villa Cortese, Trentino Energia-Palau, Savis Volpiano-Santena, Parella-Libellula, Club Italia-Legnano, Volano-Don Colleoni.