La Pallavolo Cabiate ha iniziato a lavorare in campo con una banda in più: è Cecilia Morolli 

SI é aperta ufficialmente la stagione 2025/26 della rinnovata squadra brianzola di Serie B2.

Si è aperta ufficialmente la nuova stagione sportiva della Pallavolo Cabiate che si è radunata per iniziare ad allenarsi agli ordini del neocoach Mario Motta in preparazione del campionato di Serie B2 femminile 2025/26. Benvenuta Morolli.

In campo la nuova banda Morolli

Organico rinnovato con tanti volti giovani delle under promosse dalla Serie C che stanno già sudando anche sotto la regia del preparatore atletico Emanuele Pozzoli. Subito in campo anche la new entry la banda Cecilia Morolli che si è aggregata alle nuove compagne di squadra. Morelli arriva dalla serie B1 dove ha giocato nell'ultima stagione con la maglia della Lasersoft Riccione Volley. Una banda che vanta un importante percorso pallavolistico iniziato disputando tutti i campionati giovanili all'Olimpia Teodora Ravenna per poi passare alla Libertas Volley Forlì dove ha vinto il campionato di Serie B2 conquistando la promozione. A Forlì Cecilia ha giocato altre tre stagioni di fila in B1 e dopo una parentesi al Volley Club Cesena si è trasferita al Riccione Volley sempre in B1 dove è rimata fino al campionato scorso. Ora Morolli è pronta per questa sua prima avventura sportiva in Lombardia con la maglia della Pallavolo Cabiate.

L'organico attuale della Pall. Cabiate di B2

Cecilia Morolli si aggiunge così a Stefania Colombo, Giulia Crespi, Alice Brunelli, Alice Carraretto, Sofia Federici, Giulia Ruggiero, Beatrice Erba, Giulia Mazzi, Alice Crespi ed Elisa Visconti, oltre alle altre giovani provenienti dal vivaio Cristina Lin, Pedra Chirulli e Vittoria Giani.