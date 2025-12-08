La Pallavolo Cabiate lotta in casa ma si arrende alla capolista Noventa per 1-3

Niente da fare per la Dolcos Cabiate che nel 9° turno del campionato di B2 femminile ha dovuto incassare la terza sconfitta di fila pur giocando alla pari a lungo contro la capolista Volley Noventa Vicentina.
La gara
La squadra diretta da coach Mario Motta si è arresa dopo una maratona di emozioni fotografata dal quarto set quello decisivo finito 27-29 a favore delle ospiti. Le ragazze di coach Motta scendono al sesto posto in classifica e torneranno in campo domenica 14 alle ore 18 quando renderanno visita in Veneto all’altra capolista Eagles Vergati.
Il tabellino di Dolcos Cabiate-Volley Noventa Vicentina 1-3
Parziali: 23-25, 17-25, 25-22, 27-29
Dolcos Cabiate: Colombo 18, A. Crespi 16, G. Crespi 13, Mazzi 12, Carraretto 5, Erba 4, Visconti 3, Morolli 1. All. Motta
I risultati del 9° turno del girone A
Dolcos Cabiate-Volley Noventa Vicentina 1-3, PlanetVolley VR-Crema 0-3, Vero Volley Monza-Duec Credeva 1-3, Busnago-Thema Studio US Torri 0-3, Zevio VR-Gorgonzola 3-1, Afgrate-ZooGreen CR 3-1, Futurvolley-Eagles Vergati PD 1-3.
La classifica del girone A
Volley Noventa Vicentina, Eagles Vergati PD 22; Crema 20; Vero Volley Monza, Thema Studio US Torri 17; Dolcos Cabiate 15; PlanetVolley VR 14; Agrate 13; Zevio VR 12; Gorgonzola 10; Futurvolley, ZooGreen CR, Duec Credeva 9; Busnago 0.
Il programma del 10° turno d’andata del del girone A
Sabato 13 dicembre PlanetVolley VR- Monza, Duec-Zevio VR, Volley Noventa Vicentina-Agrate, Crema-Busnago, ZooGreen CR-Gorgonzola; domenica 14 ore 18 Eagles Vergati PD-Cabiate, Thema Studio US Torri -Futurvolley.