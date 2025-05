La Pallavolo Cabiate perde l'ultimo ballo in Serie B1 contro la Libellula

Ko per la Clarici Auto, l’ultima partita in campionato di Serie B1 ha riservato una sconfitta alla squadra di coach Reali.

Amaro in Serie B1

La Pallavolo Cabiate si è congedata dalla Serie B1 femminile perdendo anche l'ultima partita del campionato 2024/25 per 3-0 sul campo della Libellula Bra, l'ultima anche per coach Gilles Reali dopo nove stagioni. La Clerici Auto chiude così la stagione al penultimo posto a quota 19 punti e retrocede in serie B2,

Il tabellino di Libellula Bra-ClericiAuto Cabiate 3-0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-12

Pallavolo Cabiate: Gotti 6, Bizzotto 5, Ghezzi 4, Carpani 4, Passuello 4, Nagy 2, Colombo 2, Niccoli 1. All. Reali.

Programma del 13° turno, ultimo di ritorno - Serie B1

Libellula-ClericiAuto Cabiate 3-0, Villa Cortese-Legnano 3-1, Santena-Volano 1-3, Savis Volpiano-Parella 0-3, Trentino Energie-Chiavenna 3-0, Palau- Don Colleoni 2-3, Novara-Club Italia 0-3.

Classifica finale girone A

Villa Cortese 68; Volano 52; Santena 50; Savis Volpiano, Libellula 49; Legnano 44; Capo D'Orso Palau 43; Club Italia 42; Novara 38; Parella 32; Don Colleoni 27; Trentino Energie 23; Clerici Auto Cabiate 19; Chiavenna 10.