La Pallavolo Cabiate prepara il 4° Torneo "Ricordando Emilio"

Tutto pronto in casa della Pallavolo Cabiate per portare in scena il 4° Torneo "Ricordando Emilio”.

Tutto pronto per il quarto Torneo “Ricordando Emilio"

Il tradizionale torneo giovanile, riservato alle categorie Under14 e Under16 femminile, è voluto dalla società per ricordare l'indimenticato dirigente scomparso. Il doppio quadrangolare si svolgerà a Cabiate nel week-end del 24-25 maggio con il patrocinio del Comitato Territoriale di Como. I campi di gara, sabato 24 maggio con inizio alle 14.30, saranno il Palazzetto di Via Paolo VI Cabiate - Squadre U16, e la palestra di Via IV novembre a Cabiate (accesso da Via Manzoni 13 Cabiate) - squadre Under 14. Domenica 25 maggio: al Palazzetto di Via Paolo VI finali 3°-4° posto, alle 10 U14 e alle 11.30 U16; finali 1°-2° posto alle 14 per l’U14 e alle 16.15 per l'U16.

Le squadre partecipanti al Torneo Under16

ITALTEX Cabiate, POOL VOLLEY ALTA BRIANZA, VOLLEY LONGONE 1987, COMO VOLLEY

Le squadre partecipanti al Torneo Under14

ITALTEX Cabiate, K3 VOLLEY CANZO A.S.D., POLISPORTIVA INTERCOMUNALE, PALLAVOLO CABIATE

Tutte le partite di sabato 24 maggio si svolgeranno al meglio dei 3 set (I e II set a 21 – Terzo Set a 15 con RPS e Killer Point in ogni set). Ogni squadra giocherà contro tutte le altre del quadrangolare di appartenenza. Al termine della prima giornata verrà redatta una classifica provvisoria per determinare le finali che si disputeranno nella seconda giornata con il seguente criterio:

Le Finali di Domenica 25 maggio si disputeranno come segue

finali 3-4 posto al meglio dei 3 set (I e II set a 25 terzo set a 15 – RPS ai vantaggi)

finali 1-2 posto al meglio dei 3 set (I e II set a 25 terzo set a 15 – RPS ai vantaggi)