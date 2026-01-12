La Pallavolo Cabiate riparte di slancio: colpo grosso in casa Duec battuta 1-3

Riparte di slancio la Dolcos Pallavolo Cabiate che ha aperto il suo 2026 mettendo a segno un colpo importantissimo sul campo della Duec.

Il successo

La squadra cabiatese diretta da coach Mario Motta ha vinto il penultimo turno d’andata di serie B2 superando la difficile trasferta a Credera Rubbiano inanellando una vittoria tanto sofferta, quanto preziosa… la seconda consecutiva che apre al meglio il nuovo anno e la proietta a quota 21 punti. Come detto però la sfida con la Duec è stata davvero tosta, una vera maratona nei primi tre set mentre nell’ultima frazione Stefania Colombo e compagne sono riuscite agevolmente a prevalere. Il miglior viatico in vista dell’ultimo turno d’andata che la Dolcos giocherà sabato prossimo in casa dove ospiterà lo scontro diretto con la Vero Volley Monza.

Il tabellino di Duec-Dolcos Cabiate 1-3

Parziali: 26-24, 30-32, 23-25, 13-25

Cabiate: A. Crespi 19, Colombo 17, G. Crespi 14, Visconti 12, Morolli 9, Erba, Mazzi 2. All. Motta

I risultati del 12° turno d’andata del del girone A

Duec-Dolcos Cabiate 1-3, PlanetVolley VR-Busnago 3-1, Volley Noventa Vicentina-Futurvolley 3-0, Crema-ZooGreen CR 3-1, Eagles Vergati PD-Zevio VR 2-3, Thema Studio US Torri -Gorgonzola 3-2; mercoledì 13 Monza-Agrate

La classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 31; Crema 29; Eagles Vergati PD 28; Thema Studio US Torri 25; Dolcos Cabiate 21; PlanetVolley VR 20; Vero Volley Monza 18; Zevio VR 16; Agrate, Gorgonzola 14; ZooGreen CR, Duec Credeva 12; Futurvolley 9; Busnago 0.

Programma del 13° turno ultimo d’andata del girone A

Sabato 17 gennaio 2026 ore 21 Cabiate-Monza, Agrate-Thema Studio US Torri, Futurvolley-PlanetVolley VR, Busnago-Duec, Gorgonzola-Volley Noventa Vicentina, Zevio VR-Crema, ZooGreen CR-Eagles Vergati PD .