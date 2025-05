La Pallavolo Cabiate riparte: Mario Motta capo allenatore

La Pallavolo Cabiate apre una nuova era annunciando come allenatore della prima squadra Mario Motta che prende il posto di Gilles Reali dopo 9 stagioni.

Si riparte da Motta

Una scelta nel segno della continuità visto che Motta nelle ultime due stagioni era già in società come guida tecnica delle serie C-Under18 griffata Italtex con cui ha vinto quest'anno il titolo provinciale. In carriera Motta ha avuto varie esperienze in molte categorie dalla Terza Divisione alla B1 ma per la prima volta si siederà sula panchina di B2 proprio a Cabiate. Queste le prime parole di Motta dopo l'annuncio a capo allenatore della Pallavolo Cabiate: “Innanzitutto voglio ringraziare la società per l’opportunità che mi ha concesso. A Cabiate ho trovato coesione e ottimi rapporti umani, aspetto mai banale. L’obiettivo di quest’anno è sicuramente quello di far bene e mostrare il nostro massimo in campo. Poi cosa ci porterà questo in termini di classifica lo vedremo durante il percorso”.

Il comunicato ufficiale della società

"La Pallavolo Cabiate è lieta di annunciare che il primo allenatore della prima squadra, impegnata l’anno prossimo nel campionato di Serie B2, sarà Mario Motta. La professionalità, la competenza e la dedizione dimostrata in questi due anni alla guida della Serie C- Under18 ha convinto la società a puntare su di lui come prima guida tecnica della Serie B2 𝗦. A Mario Motta e a tutto il suo staff vanno i migliori auguri per la prossima annata”.