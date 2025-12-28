La Pallavolo Cabiate saluta il 2025 tornando alla vittoria in serie B

La Pallavolo Cabiate si è congedata dal suo 2025 nel modo migliore tornando al successo che mancava da ben quattro giornate.
La gara
Nell’ultimo impegno dell’anno valido per l’11° turno infatti la Dolcos diretta da coach Motta ha battuto in casa per 3-2 la Planet Volley in uno scontro diretto importante che permette a Cabiate di salire al quinto posto a quota 18 nel girone C. La Dolcos dopo le feste tornerà in campo per preparare il 12° turno penultimo d’andata in programma sabato 10 ospite della Duec. Poi Cabiate chiuderà l’andata sabato 17 in casa contro la Vero Volley Monza.
La classifica del girone A
Volley Noventa Vicentina 28; Eagles Vergati PD 27; Crema 26; Thema Studio US Torri 23; Vero Volley Monza, Dolcos Cabiate 18; PlanetVolley VR 17; Agrate, Zevio VR 14; Gorgonzola 13; ZooGreen CR, Duec Credeva 12; Futurvolley 9; Busnago 0.
Il programma del 12° turno d’andata del del girone A
Sabato 10 gennaio 2026 ore 21 Duec-Cabiate, Monza-Agrate, PlanetVolley VR-Busnago, Volley Noventa Vicentina-Futurvolley, Crema-ZooGreen CR; domenica 11 -Gorgonzola; domenica 14 Eagles Vergati PD-Zevio VR, Thema Studio US Torri -Gorgonzola.