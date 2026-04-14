La Pallavolo Cabiate si arrende alla capolista Noventa ma ora è settima

Niente da fare per la Dolcos Pallavolo Cabiate che per il 22esimo turno di serie B2 femminile si è dovuta arrendere dopo una gara generosa sul campo della capolista Noventa che si è imposta per 3-1.

La sfida

Ma la Dolcos ci ha provato con grinta e carattere tanto che dopo aver perso il primo set ha vinto il secondo per 34-32. La squadra brianzola ha poi dovuto alzare bandiera bianca quando la capolista ha imposto la propria superiorità tecnica. Per Cabiate è il terzo stop di fila ma ancora una volta ci sono stati segnali positivi che fanno ben sperare in vista del prossimo impegno casalingo di sabato 18 aprile, alle ore 21 contro la Eagles Vergati che all’andata si impose al tie break per 3-2.

Il tabellino di Ipag Volley Noventa- Dolcos Cabiate 3-1

Parziali: 25-14, 32-34, 25-10, 25-17

Pallavolo Cabiate: A. Crespi 17, Morolli 12, Carraretto 9, Visconti 6, Colombo 3, Erba 1, Giani 1, Ruggiero 1, Chirulli 1. All. Motta

Risultati del 22° turno del girone A

Noventa-Cabiate 3-1, Crema- PlanetVolley VR 3-0, Duec-Monza 1-3, Thema Studio US Torri-Busnago 3-0, Gorgonzola-Zevio VR 3-1 , ZooGreen CR-Agrate 3-2, Eagles Vergati PD-Futurvolley 3-1 .

La classifica del girone A, Serie B2

Volley Noventa Vicentina 58; Crema 49; Eagles Vergati PD, Thema Studio US Torri 47; Monza 43; ; Gorgonzola 34; Dolcos Cabiate 33; PlanetVolley VR, Agrate 29; Zevio VR 25; Duec Credeva 24, ZooGreen CR 22; Futurvolley 18; Busnago 4.

Programma del 23° turno del girone A

Sabato 18 aprile ore 21 Dolcos Cabiate-Eagles Vergati PD, Busnago-Crema, Monza-PlanetVolley VR , Zevio VR-Duec, Futurvolley-Thema Studio US Torri, Gorgonzola-ZooGreen CR, Agrate-Noventa.