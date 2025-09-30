La Pallavolo Cabiate vince il Torneo a Cardano al Campo

La Pallavolo Cabiate prosegue a gonfie vele e a suon di vittorie la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato di Serie B2 femminile.

La Pallavolo Cabiate non ha intenzione di fermarsi

Nel fine settimana, la squadra lariana diretta da coach Mario Motta ha voluto calare il tris andando a vincere tutte le sfide del Torneo a Cardano al Campo aggiudicandosi così il quadrangolare. Cabiate ha prima battuto Mandello, poi ha concesso il bis contro il Luino Volley e infine ha completato l’opera superando in rimonta anche le padroni di casa della Volley Network’s. Ora Colombo e compagne torneranno in campo giovedì 2 ottobre in casa quando ospiteranno l’ultimo test precampionato contro il Mandello. L’esordio nel campionato di Serie B2 2025/26 invece avverrà sabato 11 ottobre quando in casa la Pallavolo Cabiate ospiterà la Pallavolo Agrate.

Il precampionato

Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3

Mercoledì 17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4

Sabato 20 settembre Valpala Paladina-Cabiate 2-2

Domenica 27 Quadrangolare a Cardano sul Campo con le vittorie contro Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network

Giovedì 2 ottobre Cabiate-Pol. Mandello