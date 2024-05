La palleggiatrice Rebecca Rimoldi è il terzo colpo della Tecnoteam 2024/25

Continua la costruzione della nuova Albese Volley che giocherà in serie A2 femminile nella stagione 2024/25. Il presidente Crimella e il ds Mozzanica hanno infatti messo a segno il terzo colpo di mercato che porta il nome di Rebecca Rimoldi, palleggiatrice classe 98, nata a Cislago e proveniente dalla Orocash Lecco dove ha giocato nelle ultime tre stagioni.

Chi è Rebecca Rimoldi

Rebecca Rimoldi è nata il 25 maggio 1998, alta 1,73 centimetri e ha iniziato a giocare nel 2012 con le giovanili del Cistellum, poi Pro Victoria (sempre a Cislago) per poi passare a Monza in A2 nel 2015/16, quindi tappe a Pesaro e Perugia ancora in A2, poi Cus Torino Barricalla prima di approdare nel 2021/22 alla Picco Lecco. Qui ha conquistato la promozione in A2 e ha giocato le ultime stagioni. Ora ha scelto Albese per proseguire la sua carriera. Oltre a essere un'ottima palleggiatrice, Rimoldi è anche una studentessa-modello: si è già laureata in biologia e ora sta completando la Magistrale. Rimoldi è il terzo acquisto dopo la schiacciatrice Laura Grigolo e il libero Ylenia Pericati e va ad aggiungersi alle già confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi.