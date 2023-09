La Piccola Granfondo di Brenna è tappa del campionato nazionale

Tutti carichi per l’ottava edizione della “Piccola Granfondo” di Brenna, la tanto attesa gara agonistica di mountain bike organizzata sin dal 2015 dagli amici del Team 2x2.

“Oltre a far parte del Master Cicli Pozzi, la novità di quest’anno è che sarà una tappa del campionato nazionale Granfondo, un vero onore per noi - spiega Alessandro Nardin, assessore allo sport - Per questo ci aspettiamo una maggiore partecipazione”.

La competizione - cui di solito prendono parte più di 150 atleti - si sviluppa su un percorso di quasi 60 km, composto da un tracciato di 3 giri da 18 km, che si snoda per i boschi e qualche strada del paese. Un impegnativo saliscendi per veri appassionati della mountain bike e del cross-country: completo, ben proporzionato e ricco di single track.

Il percorso

Gli atleti partiranno alle 14.30 di domenica 17 settembre dalla località della Valsorda, raggiungendo la frazione di Pozzolo per passare dal via e iniziare i tre giri effettivi. Dopo essersi diretti verso nord sconfinando nei territori di Alzate Brianza, riscenderanno in Valsorda, attraverseranno la Stazione di Brenna-Alzate e ritorneranno sull’altro lato.

“Per rendere omaggio al campionato nazionale abbiamo pensato di far passare i ciclisti in via Roma e Piazza XXV Aprile per un bagno di folla - spiega Antonio Consonni, presidente del Team 2x2 - Da Olgelasca arriveranno fino a Carugo e in località Sant’Ambrogio, per poi ritornare a Pozzolo”.

Al termine della gara, previsto per le 16:45 in via Venezia, li aspetteranno le premiazioni e un divertente pasta party per riprendere le forze.

“L'iniziativa coinvolge ogni anno i volontari di diverse associazioni, tra cui Avis Brenna, Brenna Pulita, il Gruppo Alpini di Brenna e la Parrocchia San Gaetano, organizzatori di vari eventi socio-sportivi e culturali volti a valorizzare il nostro territorio - ha spiegato il sindaco Paolo Vismara durante la conferenza stampa del 12 settembre - Ad oggi contiamo 62 iscritti, ma il numero dovrebbe salire nei prossimi giorni: molti aspettano l’ultimo momento per via dell’incertezza delle condizioni meteo”.

Tempo di percorrenza medio stimato tra le 2 ore e mezza e le 3 ore: per un circuito simile, vince chi sa gestirsi.

“Si ringrazia la Provincia di Como per il patrocinio - conclude infine Nardin - Il Comune di Brenna, le diverse associazioni e gli sponsor coinvolti nell’organizzazione dell’evento”.

La quota di partecipazione è pari a 35 euro da effettuarsi in loco tra sabato e domenica.