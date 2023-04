La Pool Libertas Cantù cade a Grottazzolina dopo 8 vittorie consecutive

È arrivata all'ultima giornata di regular season la prima sconfitta dopo 8 vittorie consecutive per la Pool Libertas Cantù. Gli uomini di coach Denora hanno perso 3 a 1 contro la Videx Yuasa Grottazzolina, ma hanno comunque chiuso la stagione al secondo posto in campionato. Una posizione che li porterà ad affrontare ai quarti di finale dei play-off la BCC Castellana Grotte. Gara 1 prevista per il 16 aprile al Palafrancescucci.

Coach Francesco Denora inizia con Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi al centro, e Luca Butti libero, per poi dare spazio a tutti i giocatori del roster nel corso del match. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchani al palleggio, Rasmus Breuning Nielsen opposto, Riccardo Vecchi e Federico Ferrini schiacciatori, Marco Cubito e Filippo Bartolucci centrali, e Giacomo Giorgini libero.

La cronaca

A inizio primo set il Pool Libertas picchia forte dai nove metri con ace di Monguzzi, Gamba e Preti, ed è proprio quest'ultimo a convincere Coach Ortenzi a fermare il gioco (2-8). Al rientro in campo la Videx Yuasa prova a riavvicinarsi aiutata da un errore in attacco di Ottaviani (7-11), ma viene ricacciata indietro da un muro di Aguenier su Ferrini (9-15). Grottazzolina torna sotto grazie ad un attacco fuori di Gamba (12-15), ma Vecchi ricambia il favore, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (13-19). E' lo strappo decisivo: Cantù gestisce il cambiopalla in scioltezza, e chiude il parziale un servizio in rete di Bartolucci (19-25).

Nel secondo set Coach Denora inizia a dare un po' di spazio a chi ha giocato meno: quindi in campo Galliani per Preti, Mazza per Monguzzi, e Picchio per Butti. La Videx Yuasa ne approfitta per scappare subito (4-2, 7-4). Il Pool Libertas non molla, ma un paio di errori di troppo permettono a Grottazzolina di allungare, e Coach Denora vuole parlarci su (14-9). Al rientro in campo i padroni di casa continuano a martellare, e gli sbagli nel campo canturino pesano. I marchigiani allungano, e Coach Denora chiama il suo secondo time-out (20-11). E' lo strappo decisivo: i grottensi gestiscono nel migliore dei modi il cambiopalla e chiudono con un attacco di prima intenzione di Marchiani (25-15).

Nel terzo set il Pool Libertas scende in campo con la squadra che ha chiuso il secondo (Gianotti-Compagnoni, Galliani-Ottaviani, Aguenier-Mazza, Picchio). La Videx Yuasa vuole approfittarne subito (4-1), ma il turno al servizio di Galliani è letale e Cantù ribalta la situazione, convincendo Coach Ortenzi a fermare il gioco (4-6). Al rientro in campo un ace di Marchiani e un attacco out di Ottaviani riportano avanti Grottazzolina (8-7), ma lo schiacciatore viterbese e Compagnoni guidano Cantù al controsorpasso (8-11). I padroni di casa reagiscono e impattano a quota 12, con Coach Denora a chiamare time-out. Si torna in campo e due ace consecutivi di Bartolucci lanciano i marchigiani (14-12). Un'invasione di Gianotti vale il +3 interno (16-13), ma Aguenier sale in cattedra e Gamba mette a terra la palla del 16 pari. I grottensi riprendono la marcia, e Coach Denora ferma tutto (20-16). Al rientro in campo i canturini tornano sotto con Aguenier e Ottaviani, e Coach Ortenzi vuole parlarci su (21-19). Si torna a giocare, e Breuning risponde a qualunque tentativo di pareggio da parte degli avversari. Chiude un ace di Vecchi (25-21).

A inizio quarto set la Videx Yuasa prova a scappare (5-2), ma il Pool Libertas resta in scia e pareggia a quota 9 con Compagnoni. Vecchi spara out, e Coach Ortenzi vuole parlarci su (11-13). Lo schiacciatore marchigiano si fa perdonare rimettendo il punteggio in parità a quota 13. Grottazzolina lentamente allunga con Breuning, e Coach Denora ferma il gioco (18-15). Al rientro in campo Bonacic manda i suoi sul +5 (20-15), ed è lo strappo decisivo. Cantù non riesce a reagire nonostante il secondo time-out chiamato da Coach Denora (22-16), e Focosi consegna parziale e partita ai suoi (25-20).

Il commento di coach Denora

“Dispiace interrompere la striscia di vittorie. Purtroppo non siamo stati continui nei fondamentali, soprattutto in ricezione, dove abbiamo subito le float più del previsto. Ne abbiamo approfittato per dar spazio a chi ha giocato meno in questa stagione: alcune cose sono andate bene, altre meno bene come previsto, ma ne facciamo tesoro e portiamo a casa”.