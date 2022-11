Alla ricerca del tris di vittorie: questo è l'obiettivo del Pool Libertas Cantù, che ospiterà domenica 20 novembre 2022 alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate la HRK Motta di Livenza. I veneti occupano sì l'ultimo posto in classifica, ma arriveranno in terra comasca col proverbiale coltello tra i denti per cancellare lo zero nella colonna delle vittorie della stagione 2022/2023, e già nella scorsa giornata hanno dato parecchio filo da torcere alla Agnelli Tipiesse Bergamo, seconda in classifica.

La Pool LIbertas Cantù cerca la terza vittoria contro Motta di Livenza

Coach Francesco Denora presenta così la prossima sfida della sua squadra:

“La prossima gara è importante, e può dare ancora più valore alla vittoria di domenica scorsa. Troveremo una Motta molto agguerrita: cercano la prima vittoria, e sono decisamente in crescita vedendo le ultime gare. Dobbiamo assolutamente sfruttare il fattore campo a partire dal servizio, e avere pazienza, aspettandoci una gara punto a punto. Il campionato è molto equilibrato, come si può vedere dalla classifica, e nessuna gara ha esiti scontati”.

Gli avversari

Coach Giuseppe “Pino” Lorizio è tornato a sedersi sulla panchina della HRK Motta di Livenza dalla stagione 2019-2020, dopo l'esperienza in Serie B dal 2014 al 2016. In cabina di regia schiera Pier Paolo Partenio, la scorsa stagione in SuperLega con la maglia della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Opposto è Andrea Schiro, prodotto del vivaio della Kioene Padova e fresco oro europeo con la Nazionale Under 22. I due schiacciatori sono il confermato brasiliano Matheus Secco Costa e la new entry Valentin Kordas, vincitore nelle ultime due stagioni del Campionato e della Coppa Estone. Due nuovi arrivi al centro: Stefano Trillini dalla Wow Green House Aversa di Serie A3, ed Enrico Pilotto, dalla Sedirpharma Massa Lubrense della terza categoria nazionale. Il libero è Leonardo Battista, alla terza stagione consecutiva sulle rive del Livenza.

I precedenti

I due precedenti in Serie A vedono le due squadre in perfetta parità: una vittoria per parte, ed entrambe al tie-break concluso a favore dei padroni di casa. La bilancia pende però dalla parte dei canturini se consideriamo anche la Serie B. Si torna alla stagione 2012-2013, che per il Pool Libertas Cantù è quella della seconda promozione in Serie A2, e alla finale per il terzo posto della Coppa Italia di Serie B. Ad uscirne vincitori i ragazzi Coach Max Della Rosa per 3-1 con una prestazione monstre dell’opposto mancino Francesco De Luca (29 punti con il 73% in attacco).

Quando e dove vederla

Fischio d'inizio: domenica 20 novembre 2022 alle ore 18.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (CO)

Arbitri: Massimo Rolla (Perugia) e Beatrice Cruccolini (Perugia)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv

Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima

dell'inizio della partita