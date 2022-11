La Pool Libertas Cantù domenica incontra Ravenna, coach Denora: "Scontro diretto importante"

Seconda partita casalinga consecutiva per il Pool Libertas Cantù. Domenica 27 novembre alle 18 al PalaFrancescucci i ragazzi di Coach Francesco Denora affronteranno la Consar RCM Ravenna, una delle due squadre retrocesse dalla Superlega. I ravennati, così come i canturini, arrivano da tre vittorie consecutive, ma in settimana hanno perso il palleggiatore Manuel Coscione, passato alla Kemas Lamipel Santa Croce.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“Siamo al primo dei 5 scontri diretti che ci restano da qui alla fine del girone. Ravenna è una squadra in salute, e son sicuro che vorrà dimostrare il proprio valore anche dopo la cessione di Coscione. Hanno dei giovani talenti purissimi, sono forti in attacco, ed hanno un'organizzazione tattica di alto livello – la guida tecnica, d'altronde, è un maestro del volley. Ero un bambino quando lui vinceva il primo mondiale femminile, e per me è uno di quegli allenatori da cui prendere spunto. Da parte nostra ci sarà tanta predisposizione al sacrificio per portare a casa una vittoria per far passi avanti in classifica. Stiamo lavorando sugli errori che ci hanno condizionato domenica, e saremo pronti a combattere su ogni palla”.

Gli avversari

Coach Marco Bonitta, Campione del Mondo nel 2002 con la Nazionale Femminile, schiera una formazione dall'età media molto bassa. Il palleggiatore è il classe 2004 Filippo Mancini, prodotto del vivaio ravennate. Opposto è l'MVP degli Europei Under 20 di quest'anno, ma sempre nato nel 2004, Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor, scomparso troppo presto. Gli schiacciatori sono Mattia Orioli, anche lui neo-diciottenne, ma Campione d'Europa Under 20, altro prodotto della “cantera” di Ravenna, e Roberto Pinali, le ultime tre stagioni in Serie A3 tra Motta di Livenza e Portomaggiore. Al centro l'ex di giornata Martins Arasomwan, lo scorso campionato a Santa Croce, e Francesco Comparoni, Campione d'Europa Under 22 la scorsa estate. Il libero è Riccardo Goi, prodotto delle giovanili della Vero Volley Monza ma all'ottava stagione in Romagna.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 27 novembre 2022 alle ore 18.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Giuliano Venturi (Torino) e Paolo Scotti (Cremona). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.